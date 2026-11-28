Lionel Mesi i Inter Majami završili su ovogodišnju plej-of avanturu u MLS ligi mnogo ranije nego što su očekivali. Kolumbus je ponovo bio koban za ekipu sa Floride, pošto je u revanšu slavio rezultatom 1:0 i tako sa dve pobede u seriji izborio plasman u narednu rundu.

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Posle ubedljivog trijumfa od 3:0 na gostovanju u prvoj utakmici, Kolumbus je pred svojim navijačima imao priliku da završi posao. Interu je bila neophodna pobeda kako bi produžio seriju i sačuvao nadu u odbranu titule, ali Mesi i saigrači nisu uspeli da pronađu put do mreže.

Kada se činilo da će susret biti završen bez pogodaka, usledio je šok za goste. U drugom minutu sudijske nadoknade Santjago Rodriges našao se u šesnaestercu, prihvatio ubačenu loptu, dobro se snašao u gužvi i brzom reakcijom savladao golmana Inter Majamija.

Pogodak Urugvajca izazvao je erupciju oduševljenja na tribinama, dok su gosti ostali bez vremena za odgovor. Kolumbus je tako stigao do druge pobede i sa ukupnih 2:0 u seriji okončao nastup aktuelnog šampiona.

Za Mesija i njegove saigrače ovo je posebno razočaravajući rasplet, jer Inter Majami neće uspeti da odbrani titulu osvojenu prošle sezone.

Argentinskom asu sada predstoji pauza posle završetka klupskih obaveza, dok Kolumbus nastavlja borbu za trofej i mesto među najboljim ekipama MLS lige.