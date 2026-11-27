PREDSEDNIK Skupštine Srbije Aleksandar Čupić odgovarao je na pitanja novinara na samitu Brdo Brioni u Ohridu.

printskrin/instagram

Jedno od pitanja bilo je da prokomentariše to što Bugarska otežava put Severnoj Makedoniji ka Evropskoj Uniji, a Čupićev odgovor bio je:

- Pa ovaj proces je primer kako države koje su... već... u EU da imaju nekakve inicijative i da svoja iskustva ponude nama koji smo na tom putu. Eto, interesantno je... nisam potpuno upoznat... nešto je predsednica Gordana prokomentarisala, ali uzdržao bih se od... vezano za taj odnos između Makedonije i Bugarske. Mislim da bi Bugarskoj ovde bilo mesto, dakle, ako je već članica Unije, da im ona pomogne - rekao je Čupić.

Kako je to izgledalo pogledajte na priloženom video-snimku: