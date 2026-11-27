JOŠ malo o Praji!

Foto arhiva VN

Kada se srpska košarka pretvorila u američku, odnosno Crvena zvezda i Partizan u razvojne NBA klubove ili tamo neke propale tamnopute košarkaše koji su došli u Evropi i Beogard da zauzmu mesto našoj deci i zarade "neki dinar" za bezbrižnu penzuju, da se još malo setimo PRAJE.

Bio je dobitnik Zlatne značke Sporta za najboljeg sportistu Jugoslavije 1978. godine. FIBA ga je 1991. uvrstila među 50 najvećih igrača u istoriji košarke. Primljen je u Košarkašku kuću slavnih 2004, a u Kuću slavnih FIBA 2007. Godinu dana kasnije Evroliga ga je svrstala među 50 osoba koje su najviše doprinele razvoju ovog takmičenja... I sve to je bilo manje bitno od onoga ljudskog što je imao u sebi.

Kao mladi novinar "DSL Sporta" imao sam čast da pratim KK Partizan za vreme vladavine Duška Vujoševića i svaki put posle meča bih nazvao Praju za "Katedru". I uvek je bilo može sada i odmah, bez obziro što moje ime tada, a ni sada ništa nije značilo u svetu košarke. Dok bi drugi govorili, ne samo meni već i ostalima, pozovite za pet, deset minuta..., a onda bi telefon bio nedostupan, Praja nikada nije odbijao. Ne što je njemu značilo, već što je bio čovek sa velikim Č. Nije mu bilo strano ni da pecne Duška Vujoševića, koji je tada bio sveto slovo Partizana. A da mu ovaj ne zameri. I koliko je Dule voleo Praju, najbolje se videlo u 28. januara 2025. godine kada je držao govor na komemoraciji možda i najvećem koji je igrao košarku na ovim prostorima.

- Ono što hoću da istaknem je da je on bio fantastičan čovek, pošten čovek. Da je Marko Miljenov bi ga stavio među prvim primerima čojstva i junaštva. On je znao da se našali, primi šalu. Potpuno je bio posvećen košarci, ja sam bio pomoćni trener juniora, 1. januara je bio trening u Hali sportova kad je bilo sve oslobođeno, nije bilo treninga, ta ekipa juniorskog je iskoristila što prvi tim, Jova Bečejac domar na onom ulazu, dolazi Praja s torbom. Krenuo na trening, ide svojim putem, ne razmišlja o odmorima. To je bio stepen posvećenosti, način sportskog života. U to vreme nije bilo mobilnog, totalno posvećen košarci. Kasno je počeo, dugo je igrao, pre neki dan je bila godišnjica sa 36 godina je dao u Arsenalu čak 70 koševa Bolonji, moćan je bio da ne pričamo. Bio je veliki Jugosloven, po opredeljenu. Postao je Beograđanin, ja sam došao u Beograd koji je bio glavni grad Jugoslavije, voleo je i verovao u nju. Ja kad čujem himnu Jugoslavije, setim se generacije, kako stoje na postolju i kako ide ta himna zasvirana, ja ustajem.

Foto arhiva VN

Kolika je bila ljubav prema Jugoslaviji najbolje pokazuje ovo objašnjenje.

- Mnogo je voleo Jugoslaviju, smatrao je to aksiomom, nečim što se ne objašnjava, igrao je za nju, jedan od razloga što nije otišao u Boston Seltikse je što bi izgubio pravo da igra za reprezentaciju. Dolazio je na Kalemegdane, išao je na probu, to su bile šale koje je primao nekog njegovog društva, u ubeđenju sam da je otišao dab i do Majkla Džordana bio najbolji strelac NBA lige. Mogu da svedočim i da pretpostavim, pare koje je zaradio pošteno, znojem, koševima, prenosio je u jugoslovenske banke, jugobanka, da su bili pametni da koriste svoje pare čuva Dražen Dalipagić, znao je da se pare stavljaju u Švajcarsku ili neke sigurne destinacije, njemu je Jugoslavija bila sigurna destinacija. Taj raspad Jugoslavije, sad se neko ljuti kad se pomene građanski rat. Znam da je teško palo, mogu pretpostavili kako se osećao kad se rušio stari mostarski most. Prosto, desilo se puno stvari, nije prvo što ga udarilo. Velike pare su postale stara štednja, nešto od toga je izvučeno kroz stanove, lokale, nešto od toga obezvređeno. U ovim vremenima tranzicije, ovim vremenim građanskih ratova, nije želeo da se snađe. Nije želeo da u prljavoj vodi pliva, da koristi tranziciju, privatizaciju određenih fabrika, lokala, bilo čega. Njegova biografija u svim tim vremenima je ostala čista. Ljudi to tumače ovako ili onako. Ja znam da je želeo da bude čist i da nema kontakta s prljavim ljudima."

Završio je emotivno. Baš kao i tokom čitavog govora. Sada je to bila kulminacija.

- Na ovoj zemlji povećava se broj ljudi, ali je sve manje nas te retke krvne grupe. Žalim za tobom Prajo, žalim za nama, Prajo - završio je tada Duško Vujošević, koji nas je godinu dana posle Praje napustio.

A kakav je Praja bio igrač najbolje govore reči još jednog koji nije više među živima Petra Skansija, kada su ga u emisiji "Pod obručem" na Arena sport pitali ko je najbolji košarkaš koga ste trenirali. Legendarni Hrvat je dugo razmišljao i opalio:

- Dva Dražena, Dalipagić i Petrović! i na dodatno koji je bolji Skansi se zamerio Hrvatima:

- Praja! On ubaci 50 poena da ne sili - rekao je tada Skansi i otkrio mlađima, kakav je bio Praja koji nisu imali čast da ga gledaju osim preko izbeđenih starih video kaseta i nekog lošeg snimka na "Jutjub kanalu"!

Nažalost nema više takvih ljudi, nema više takvih majstora, košarka se pretvorila u šou biznis. NBA je davno otišao na 250 plus poena, Evroliga stigla do 200, odbrane ne postoje, pa ondašnjih 30 poena je u rangu sada bar 60. I Nikola Jokić iako je naš nikada neće biti Majkl Džordan bez obzira što ga parametri svrstavaju u tu kategoriju. A Praja, Kića, Mirza, Kreša će uvek biti sinonim za košarku u svetu, Evropi, Balkanu i Jugoslaviji...