MILAN Knežević, crnogorski političar, poslanik u Skupštini Crne Gore i predsednik Demokratske narodne partije (DNP), oglasio se na društvenoj mreži Iks povodom izjave v. d. predsednika Srbije, Aleksandra Čupića, koji je nakon sastanka samita "Brdo–Brioni" u Ohridu poručio da je Srbiji drago što se Crna Gora nalazi na vratima Evropske unije i da je njeno iskustvo inspirativno.

Foto: Tanjug/Dejjan Živančević//Tanjug/Narodna skupština/Miloš Miškov

Knežević je uz video-snimak Čupićeve izjave objavio i kratak, ali ironičan komentar, u kojem je podsetio na tri političke odluke Podgorice.

"Crna Gora je priznala Kosovo, ušla u NATO i uvela sankcije Rusiji. ZAISTA INSPIRATIVNO", napisao je Knežević na engleskom jeziku.

Čupić je u izjavi nakon sastanka govorio o političkom iskustvu Crne Gore, ističući da je sa crnogorskim sagovornikom razgovarao o njegovom političkom putu, usponima i padovima, kao i o mogućnosti da se to iskustvo odrazi na građane Srbije i Crne Gore.

- Nama je vrlo drago da se Crna Gora trenutno nalazi na vratima Evropske unije, nama je to i inspirativno. Pričali smo malo o tome, pričali smo o njegovom političkom iskustvu i on je relativno skoro ušao u političke vode. Imali smo uspone i padove, tako da mi je to malo približio. Bilo mi je vrlo interesantno da sa njim podelim to njegovo iskustvo - rekao je Čupić.

"Nama je vrlo drago da se Crna Gora nalazi na vratima EU i nama je to inspiracija" CRNA GORA JE PRIZNALA KOSOVO,UŠLA U NATO I UVELA SANKCIJE RUSIJI❗❗❗ BAŠ INSPIRATIVNO❗❗❗ https://t.co/mJEUQApLq8 — Milan Knežević (@kJ45JN4ozMq8jny) November 27, 2026