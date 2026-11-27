POPRAVNI U SUBOTU: Rukometašice će sutra u drugom prijateljskom meču sa Švajcarskog pokušati da zaigraju bolje nego u prvom duelu
RUKOMETAŠICE Srbije sutra (17.00) u Šafhauzenu u drugom prijateljskom meču protiv Švajcarske imaju priliku da poprave igru, ali i utisak posle prvog meča, koji su izgubile sa 29:22 (12:14). Biće to i poslednja provera pred EP od 3. do 20. decembra u Poljskoj, Rumuniji, Češkoj, Slovačkoj i Turskoj.
- Odlično smo otvorili prvu utakmicu i imali dobru igru u odbrani koja nam je dala sigurnost da i u napadu budemo efikasni. Važno je što sam videla stvari na kojima treba da radimo, zato što smo početkom drugog poluvremena napravili veliki broj tehničkih grešaka. Potrebno nam je još vremena za navikavanje, jer smo pravile greške i u odbrani i to moramo da ispravimo. Igrale smo u visokom tempu na čemu insistiram, tako da je i to uzelo danak - rekla je Sandra Kolaković.
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