Kako Saičić govori danas, a kako je govorio nekad (VIDEO)
KANDIDAT Studentske liste za predsednika Republike Radomir Saičić danas se izjašnjava kao Srbin. Instagram stranica reflektor.rs objavila je dva snimka, jedan na kojem se Saičić izjašnjava kao Srbin, a drugi, stariji, na kojem se izjašnjava kao Crnogorac.
- Nekada se izjašnjavao kao Crnogorac, sada kao Srbin. Da li je kandidatura za predsednika razlog promene? - navodi se u objavi instagram stranice.
- Ja sam Crnogorac od Vasojevića - govorio je nekad Saičić.
- Ja sam starinom iz Crne Gore, od Vasojevića, Srbin - kaže danas Saičić.
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