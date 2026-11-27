KANDIDAT Studentske liste za predsednika Republike Radomir Saičić danas se izjašnjava kao Srbin. Instagram stranica reflektor.rs objavila je dva snimka, jedan na kojem se Saičić izjašnjava kao Srbin, a drugi, stariji, na kojem se izjašnjava kao Crnogorac.

FOTO N. Skenderija

- Nekada se izjašnjavao kao Crnogorac, sada kao Srbin. Da li je kandidatura za predsednika razlog promene? - navodi se u objavi instagram stranice.



- Ja sam Crnogorac od Vasojevića - govorio je nekad Saičić.

- Ja sam starinom iz Crne Gore, od Vasojevića, Srbin - kaže danas Saičić.