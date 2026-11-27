VUČIĆ OTKRIO KAKVOJ JE TORTURI IZLOŽEN DRAGAN J. VUČIĆEVIĆ: Lider opozicije otkrio s kim je u sobi urednik "Informera"
LIDER opozicije Aleksandar Vučić izjavio je da njegova politička opcija ranije nije bojkotovala izbore dok je bila u opoziciji, ali da sada postoje okolnosti zbog kojih se lično protivi učešću SNS na predsedničkim izborima 27. decembra.
Kao jedan od ključnih razloga ponovo je naveo hapšenje novinara Dragana J. Vučićevića, tvrdeći da je postupanje prema njemu bilo neprimereno.
- Nikada u ovoj zemlji nije bio uhapšen neko zato što je rekao da je izložen talačkoj krizi, a u stvari je bio u mnogo težoj situaciji, a onda je uz sve fanfare ovog sveta na najbrutalniji način uhapšen - rekao je Vučić.
On je naglasio da Vučićević ima šestoro dece i kritikovao uslove njegovog pritvora.
- Njegovo šestoro dece ostavljeno je bez oca koji je pritvoren - rekao je Vučić.
Tvrdnje o pritvorskim uslovima i pretnjama
Vučić je izneo i tvrdnje o osobama sa kojima je Dragan J. Vučićević smešten u pritvorskoj jedinici, kao i o navodnim pretnjama.
- Pa ga stave u sobu sa nekim ko je pucao na onog Alibega, pa mu onda jedan od braće Budimir viče sa drugog prozora u CZ-u. A sve znate kako se to radi i po čijem nalogu se to radi - izjavio je.
On je ocenio da se takvim postupanjem pokušava izvršiti pritisak na ljude koji imaju drugačije političke stavove.
- I sve kako mislite da ćete da srušite volju slobodnomislećih i drugačijih ljudi - rekao je Vučić.
Dodao je da su za njega sloboda mišljenja i pravo na politički izbor važniji od pojedinačnih izbornih rezultata.
Uskoro opširnije
Preporučujemo
Dejan Bodiroga podneo ostavku na funkciju narodnog poslanika
27. 11. 2026. u 18:22
Kako Saičić govori danas, a kako je govorio nekad (VIDEO)
27. 11. 2026. u 18:16
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Zbog ovog kontroverznog snimka iz GTA 6 traže zabranu igre
NAKON izlaska Grand Theft Auto VI (GTA 6), 19. novembra, javnost je podeljena zbog snimaka koji prikazuju visok stepen realizma u scenama nasilja i uznemiravanja.
25. 11. 2026. u 18:01
Partizan razbio večitog rivala: Na krilima Grobara crno-beli ubedljivo slavili protiv Zvezde
Rukometaši Partizana pobedili su večeras na svom terenu Crvenu zvezdu rezultatom 32:24 u meču 10. kola ARKUS lige.
20. 11. 2026. u 19:57
HIT PITANjE NA MREŽAMA: Da li Radomir Saičić fenira obrve (FOTO)
DANAS je akademik Radomir Saičić predstavljen kao kandidat Studentske liste za predsednika Srbije, a društvene mreže su se usijale od komentara zbog jednog detalja.
27. 11. 2026. u 16:32
Komentari (0)