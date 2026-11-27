LIDER opozicije Aleksandar Vučić izjavio je da njegova politička opcija ranije nije bojkotovala izbore dok je bila u opoziciji, ali da sada postoje okolnosti zbog kojih se lično protivi učešću SNS na predsedničkim izborima 27. decembra.

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Kao jedan od ključnih razloga ponovo je naveo hapšenje novinara Dragana J. Vučićevića, tvrdeći da je postupanje prema njemu bilo neprimereno.

- Nikada u ovoj zemlji nije bio uhapšen neko zato što je rekao da je izložen talačkoj krizi, a u stvari je bio u mnogo težoj situaciji, a onda je uz sve fanfare ovog sveta na najbrutalniji način uhapšen - rekao je Vučić.

On je naglasio da Vučićević ima šestoro dece i kritikovao uslove njegovog pritvora.

- Njegovo šestoro dece ostavljeno je bez oca koji je pritvoren - rekao je Vučić.

Tvrdnje o pritvorskim uslovima i pretnjama

Vučić je izneo i tvrdnje o osobama sa kojima je Dragan J. Vučićević smešten u pritvorskoj jedinici, kao i o navodnim pretnjama.

- Pa ga stave u sobu sa nekim ko je pucao na onog Alibega, pa mu onda jedan od braće Budimir viče sa drugog prozora u CZ-u. A sve znate kako se to radi i po čijem nalogu se to radi - izjavio je.

On je ocenio da se takvim postupanjem pokušava izvršiti pritisak na ljude koji imaju drugačije političke stavove.

- I sve kako mislite da ćete da srušite volju slobodnomislećih i drugačijih ljudi - rekao je Vučić.

Dodao je da su za njega sloboda mišljenja i pravo na politički izbor važniji od pojedinačnih izbornih rezultata.

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