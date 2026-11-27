PERJANICE srpskog vaterpola u Futogu se bore za Kup Srbije, ali u isto vreme pripremaju za evropske ispite. Radnički i Novi Beograd imaju važne mečeve u Ligi šampiona, a Partizan u Evrokupu. Inače, večeras če se u polufinalu Kupa u Futogu sastali Radnički - Valis (18.30) i Partizan - Novi Beograd (20.45). Finale je u subotu u 20.00 časova.

Foto: Igor Marinković

Ni osvajač trofeja, ni poraženi neće imati vremena ni da se raduju, ni da tuguju, jer ih očekuju i te kako važni mečevi na evropskoj sceni. Naročito je igračima Novog Beograda bitan duel petog kola grupe C 1. decembra u Zagrebu sa ekipom Mladosti. Miloša Ćuka i drugove samo pobeda ostavlja u trci za Top 8. U slučaju poraza u poslednjem kolu, 16. decembra u Splitu sa Jadranom boriće se za treće mesto.

- Nama je cilj plasman na završni turnir Regionalne lige i pokušaj da iznenadimo Mladost u Zagrebu. Mi ćemo i u Splitu ići na pobedu. Nema bele zastave, ne idemo na turistička putovanja, to ne bih dozvolio - ističe za zagrevački Večernji list starteg Novog Beograda Zoran Bajić.

Normalno hrvatski novinari nisu propustili priliku da pitaju i u kakvoj je situaciji Novi Beograd, iza kojeg stoji Aleksandar Šapić.

- Prema informacijama od predsednika klub je u sledeće tri godine stabilan i autonoman. Moram reći da imamo izvanredne uslove i infrastrukturu. Plate ne kasne ni minut i u takvim uslovima mogu nešto graditi - podvukao je Bajić.

Radnički je osigurao Top 8, ali želi da osvoji prvo mesto u grupi B. Zato će 2.decembra u Breši učiniti sve da savlada istoimenog italijanskog velikana kako bi što mirnije dočekao odlučujući duel, 16. decembra u Đenovi sa Pre Rekom. Prvo mesto donosi nešto lakše rivale, a Kragujevčani žele da igraju na F4 Lige šampiona u Beogradu.

Partizan 3. decembra u Francuskoj igra sa Paj de Eksom. Pobeda ga, u slučaju poraza Strazbura od Juga, ostavlja u borbi za drugo mesto. Crno-beli u poslednjem kolu dočekuju Strazbur.

Kup Srbija

ŽENE - polufinale

Vojvodina - Palilula 14,00

C.zvezda - Partizan 16.15

Finale - 28. decembar

Voj/Pal - CZV/Part. 17.00

MUŠKARCI - polufinale

Radnički - Valis 18.30

Partizan - NBG 20.45

Finale - 28.decembar

Rad/Val - Par/NBG 20.00