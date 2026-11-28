MOJE SELO! Indira Radić se oglasila sa zavejanog Kosmaja: Sneg joj prekrio palme i bazen (FOTO)
PEVAČICA Indira Radić već neko vreme uživa daleko od gradske buke, a svoj mir pronašla je na Kosmaju, gde je sebi uredila pravi mali raj. Umesto gradske vreve, pevačica danas ima prirodu, prostrano dvorište, baštu i bazen, a čini se da joj ovakav život i te kako prija.
Da je zadovoljna svojim izborom, pokazala je i na društvenim mrežama.
Jutros je sa pratiocima podelila prizore iz svog dvorišta, koje je prekrio prvi sneg ove zime. Belo pokrivač je napravio pravu zimsku bajku, a Indira nije krila oduševljenje prizorom.
Uz snimak je kratko napisala: "Moje selo", a dodala je i srce.
Pevačica očigledno uživa u jutarnjoj tišini i pogledu na zavejano dvorište, dok je bazen, koji tokom toplijih dana sigurno predstavlja jedno od omiljenih mesta za odmor, sada dobio sasvim drugačiji izgled.
U Beograd - samo zbog posla
Indira je, prema pisanju medija i navodima izvora bliskog pevačici, odlučila da život organizuje upravo na Kosmaju, gde ima sve što joj je potrebno za odmor i privatnost. U Beograd odlazi kad ima poslovne obaveze, dok slobodno vreme provodi u svom mirnom kutku.
Njena kuća postala je i mesto okupljanja prijatelja, a među gostima je, kako se navodi, i njen nekadašnji partner Goran Ratković Rale. Pominje se i da njih dvoje razgovaraju o muzici i mogućoj novoj saradnji.
Sudeći po prizorima koje deli, Indira je pronašla ono što joj je najvažnije – svoj mir, prirodu i uživanje daleko od gradske gužve.
BONUS VIDEO: KROZ MUZIKU I PESMU SAM REKLA SVE: Indira sumira decenije na sceni, otkriva novitete i na čemu radi
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