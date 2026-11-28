Hitna reakcija: Odložen OVAJ meč Superlige Srbije!
Utakmica 17. kola Superlige Srbije između Zemuna i Radničkog 1923, koja je trebalo da bude odigrana danas od 14 časova, odložena je zbog nepovoljnih vremenskih uslova.
Susret je bio zakazan za subotu, 28. novembar, ali je doneta odluka da se meč ne odigra u predviđenom terminu.
Novi datum i vreme odigravanja utakmice biće naknadno objavljeni.
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