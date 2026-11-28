NIŠTA od iznenađenja. Vaterpolisti Partizana u polufinalu završnog turnira Kupa Srbije u Futogu pružili su žestok otpor favorizovanom Novom Beogradu, ali nisu uspeli da ostvare više osim časnog poraza - 11:15 (1:3, 5:5, 3.4, 2:3). Miloš Ćuk i drugovi večeras (20.00) će se u finalu boriti sa Radničkim, koji je lako izašao na kraj sa valjevskim Valisom - 19:7 (6:2, 4:0, 3:0, 6:5). Kod dama se od 17.00 za trofej se bore igračice Vojvodine i Partizana.