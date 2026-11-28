NOVINAR nemačkog „Frankfurter algemajne cajtunga“ Mihael Martens reagovao je na objavu politikologa Aleksandra Đokića o ideološkom profilu nove političke većine u Srbiji.

Foto: Druptvene mreže

Martens je na društvenoj mreži Iks Đokića a onda dao ironičan komentar:

„Po svemu sudeći, Srbija će uskoro imati predsednika desničara, nakon što je već izabrala desničara za predsednika parlamenta. Šef poslaničke grupe vladajuće koalicije je levičarski populista. Nijednu od tri važne funkcije ne zauzima neko ko bi se mogao smatrati umerenim i proevropski orijentisanim. Da sam optimista, mogao bih da pomislim da to znači da će umerene političke snage ipak imati značajnu ulogu u vladi, ali sam, nažalost, realista. To je, naravno, razočaravajuće, jer su na istorijskim izborima 25. oktobra umereni birači činili veći deo opozicionog biračkog tela, dok su desničarski birači bili podeljeni između opozicije i režima“, napisao je Đokića.

Na te reči odgovara Martens:

„Napomena: Aleksandar Đokić mora da je antisrpski izdajnik čim je izneo stavove navedene u nastavku. Verovatno ga plaćaju Vučić, Aljbin Kurti ili Tompson (ili svi zajedno), budući da njegovi zaključci nisu u skladu sa onim što studenti (neka ih Bog blagoslovi) imaju na umu.“

Note: Aleksandar Djokic must be an anti-Serbian traitor for stating the words outlined below. He is probably paid by Vučić, Albin Kurti or Thompson (or all of them), as his conclusions are not in line with what the students (May God's blessings be upon them) have in mind. — Michael Martens (@Andric1961) November 27, 2026