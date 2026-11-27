Sabalenka zapušila usta hejterima (FOTO)
Fotkama sa odmora odbacila je sve spekulacije
Jedna od najboljih teniserki sveta ikada, Arina Sabalenka, ponovo je u centru pažnje, ali ovog puta ne zbog dešavanja na teniskom terenu. Beloruska zvezda objavila je fotografije sa odmora, a posebnu pažnju privukli su kadrovi na kojima je u društvu verenika Jorgosa Frangulisa.
Tako je praktično stavila tačku na spekulacije koje su prethodnih dana kružile svetskim medijima i društvenim mrežama. Naime, pojavile su se priče da je došlo do raskida veridbe između višestruke Grend slem šampionke i biznismena, nakon što je Sabalenka nekoliko puta viđena bez skupocenog dijamantskog prstena.
Sve je počelo tokom njenog boravka u Los Anđelesu, gde je prisustvovala NBA utakmici između Los Anđeles Lejkersa i Jute Džez. Kamere su je snimile na velikom ekranu u dvorani, a pratioci su odmah primetili da na njenoj ruci nema vereničkog prstena. Slična situacija ponovila se i na jednom javnom događaju, što je dodatno podgrejalo glasine.
Ipak, Frangulis nije dugo čekao da reaguje. Biznismen oglasio se na društvenim mrežama fotografijom Sabalenke na kojoj pokazuje verenički prsten, uz gest kojim je jasno stavio do znanja šta misli o glasinama.
A sada je stigao i novi odgovor! Sabalenka je na Instagramu podelila niz fotografija sa odmora, na kojima se vidi da vreme provodi upravo sa svojim verenikom. Par uživa na plaži, na brodu i u opuštenoj atmosferi daleko od teniskih obaveza. Posebnu pažnju privukla je i fotografija na kojoj Frangulis ljubi teniserku u obraz.
Uz objavu je kratko napisala: „DND mode on“, odnosno da je uključila režim odmora i da želi da se isključi od svakodnevnih obaveza.
Podsetimo, Sabalenka i Frangulis verili su se u martu 2026. godine, kada je brazilski biznismen zaprosio Beloruskinju u romantičnom ambijentu, pored bazena ukrašenog cvećem. Ona je tada na društvenim mrežama objavila snimak prosidbe uz poruku „Ti i ja, zauvek“.
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