Ni posle šestog kola Superlige odbojkaši kraljevačke Ribnice ne znaju za pobedu i bez bodova ostaju prikovani za poslednje mesto na tabeli.

G.Šljivić (arhiva)

Kraljevčani su večeras pred svojim navijačima u novoj hali sportova kraj Ibra ubedljivo poraženi od Takova iz Gornjeg Milanovca sa maksimalnih 0:3 (19:25, 22:25, 16:25).

Najzaslužniji za pobedu gostiju bili su Ivan Borovnjal sa 14, Branislav Grković sa 8 i Lazar Stević sa 7 poena, dok su u redovima Ribnice nešto bolju partiju od ostalih pružili korektor Đorđe Kovač sa 11 i iskusni kapiten Ivan Todorović sa 6 poena.

U narednom kolu Ribnica gostuje Karađorđu u Topoli, dok će Takovo pred svojom publikom igostiti Niš.