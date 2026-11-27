TAKOVO OČITALO LEKCIJU: Odbojkaši Ribnice doživeli i šesti prvenstveni poraz
Ni posle šestog kola Superlige odbojkaši kraljevačke Ribnice ne znaju za pobedu i bez bodova ostaju prikovani za poslednje mesto na tabeli.
Kraljevčani su večeras pred svojim navijačima u novoj hali sportova kraj Ibra ubedljivo poraženi od Takova iz Gornjeg Milanovca sa maksimalnih 0:3 (19:25, 22:25, 16:25).
Najzaslužniji za pobedu gostiju bili su Ivan Borovnjal sa 14, Branislav Grković sa 8 i Lazar Stević sa 7 poena, dok su u redovima Ribnice nešto bolju partiju od ostalih pružili korektor Đorđe Kovač sa 11 i iskusni kapiten Ivan Todorović sa 6 poena.
U narednom kolu Ribnica gostuje Karađorđu u Topoli, dok će Takovo pred svojom publikom igostiti Niš.
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