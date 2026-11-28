JAVNO obraćanje profesora Fakulteta inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu Vukašina Slavkovića, nakon što se plenum tog fakulteta ogradio od njegovih stavova, u prvi plan je postavilo pitanje odnosa studentskog pokreta prema drugačijem mišljenju, čak i kada ono dolazi od ljudi koji su od početka podržavali studentske blokade.

Foto: Printskrin Jutjub NOVA S

Slavković je svoje obraćanje objavio uz fotografiju zahvalnice koju su mu 16. decembra 2025. godine dodelili upravo studenti u blokadi Fakulteta inženjerskih nauka u Kragujevcu, čime je ukazao na kontrast između nekadašnjeg priznanja za pruženu podršku i sadašnjeg javnog ograđivanja od njegovih stavova.

- Dragi studenti, nakon vašeg javnog ograđivanja, osećam potrebu da razjasnim neke stvari. Pre svega, nema nikakve logike da se ograđujete od mojih privatnih stavova jer oni nisu deo vašeg programa, niti sam ja deo studentskog pokreta. Moja podrška bila je usmerena ka vama kao generaciji koja donosi promene na fakultetu, univerzitetu, a onda, konačno, i u čitavom društvu - naveo je Slavković.

Kragujevački profesor ukazao je i na nelogičnosti u saopštenju plenuma, naglašavajući da politička i društvena moć kojom studentski pokret raspolaže ne može biti odvojena od odgovornosti za posledice njegovog delovanja.

- Osim toga, saopštenje obiluje mnoštvom nelogičnosti, potpuno nesvojstvenih inženjerima i studentima tehničkih nauka. Bilo kako bilo, vi i vaš pokret nesumnjivo posedujete ogromnu moć. Sa tim ide i još veća odgovornost. Kolika je vaša zasluga i koliko ćete znati da se nosite sa tom odgovornošću, ostaje da se vidi - poručio je profesor.

Posebno zabrinjavajući deo njegovog obraćanja odnosi se na svedočenje o pretnjama, uvredama i pritiscima kojima je, kako navodi, izložen već dve godine, a koji su dodatno intenzivirani nakon javnog ograđivanja plenuma.

Slavković je ukazao na to da posledice javnog etiketiranja pojedinaca daleko prevazilaze okvire akademske ili političke rasprave i zadiru u njihov profesionalni i privatni život.

- Jako je važno da razumete da vaše, često olako izrečene, kvalifikacije imaju posledice po dugo građene karijere, egzistenciju i, što je najvažnije, privatnost i porodice onih protiv kojih su usmerene - istakao je Slavković.

On je potom izneo i lično svedočenje o razmerama neprijatnosti kojima je izložen.

- O količini uvreda, broju pretnji i vulgarnostima kojima sam izložen već dve godine, a naročito od sinoć, neću ovde govoriti. Tragično je da mi to priređujete upravo vi koje sam podržavao. Sve je lako proverljivo – i gde i kako - naglasio je profesor.

Njegovo svedočenje dobija posebnu težinu imajući u vidu da nije reč o nekom od dugogodišnjih kritičara studentskih blokada, već o profesoru kojem su sami studenti dodelili zahvalnicu za podršku.

Govoreći o razlozima svog nezadovoljstva, Slavković je naveo da mu je tokom prethodne dve godine zasmetala jedino propuštena prilika da Fakultet inženjerskih nauka dobije predstavnika koji bi zastupao interese Kragujevca, regiona i akademske ustanove iz koje dolazi.

- Jedina stvar koja mi je zasmetala za dve godine jeste propuštena prilika da naš fakultet dobije predstavnika koji bi mogao da se bori za grad, region i, na kraju, za sam fakultet. No, vaš izbor, vaša odgovornost - naveo je profesor.

Slavković je posebno osporio i pravo plenuma da svoje stavove u javnosti predstavlja kao stavove svih studenata Fakulteta inženjerskih nauka, ukazujući na suštinsku razliku između odluke plenuma i mišljenja celokupne studentske zajednice.

- Takođe, za kraj, javno objavljeno saopštenje navodi da je reč o studentima fakulteta, što svakako ne može biti tačno i kao takvo ne stoji. Ovo je stav plenuma fakulteta i tako ga je trebalo predstaviti javnosti. Načinom rada i pravilima plenuma svakako se nisam bavio, pa neću ni sada - poručio je Slavković.

Upravo je pitanje legitimiteta plenumskih odluka jedan od najznačajnijih aspekata profesorovog obraćanja. Njegove reči ukazuju na problem poistovećivanja stavova plenuma sa stavovima celokupne akademske zajednice, ali i na opasnost da javno ograđivanje preraste u sredstvo pritiska na pojedince koji izražavaju drugačije mišljenje.

Svedočenje profesora Slavkovića, kao nekadašnjeg i javno priznatog podržavaoca studentskih blokada, otvara i šire pitanje slobode mišljenja u pokretu koji je svoje delovanje zasnivao na zahtevima za pravednijim i demokratskijim društvom.

Svoje obraćanje studentima završio je kratkom, ali upečatljivom porukom, upozoravajući ih na istorijske posledice revolucionarne isključivosti.

- Pamet u glavu, jer revolucija prvo pojede svoju decu - dodao je.

Ispod te poruke potpisao se jednostavno – „Vaš profesor”.

(Politika)

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