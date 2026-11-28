MILENKO Jovanov, poslanik liste "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" oglasio se povodom sramnog poteza Evropskog parlamenta koji je usvojio rezoluciju o Vukovaru.

FOTO TANJUG/ DEJAN ŽIVANČEVIĆ/ bg

- Očigledno da ni srpske žrtve nisu ravnopravne. Da li srpska majka drugačije pati za svojim ubijenim detetom? Jesu li njene suze manje vredne? Ne sporeći ničije stradanje, imamo obavezu da pitamo Evropski parlament zašto srpsko stradanje ne zaslužuje istu pažnju. Pomirenje, ako je ono uopšte cilj, podrazumeva i sposobnost da se prepozna i poštuje bol svakog naroda. I to se, valjda, očekuje od svih, a ne samo od Srba. Ako nije cilj pomirenje, već pisanje istorije ratova na području SFRJ onda je jasno u kom će pravcu to da ide. Takođe, poražavajuće je da jedini odgovor režima u Srbiji bude jedna objava na Iksu. Ako će tako da se bore za nacionalne interese, a deluje da hoće, dolaze nam teška vremena - naveo je Jovanov u objavi na Iksu.

Očigledno da ni srpske žrtve nisu ravnopravne. Da li srpska majka drugačije pati za svojim ubijenim detetom? Jesu li njene suze manje vredne? Ne sporeći ničije stradanje, imamo obavezu da pitamo Evropski parlament zašto srpsko stradanje ne zaslužuje istu pažnju. Pomirenje, ako je ono uopšte cilj, podrazumeva i sposobnost da se prepozna i poštuje bol svakog naroda. I to se, valjda, očekuje od svih, a ne samo od Srba. Ako nije cilj pomirenje, već pisanje istorije ratova na području SFRJ onda je jasno u kom će pravcu to da ide. Takođe, poražavajuće je da jedini odgovor režima u Srbiji bude jedna objava na Iksu. Ako će tako da se bore za nacionalne interese, a deluje da hoće, dolaze nam teška vremena. — Milenko Jovanov (@MilenkoJovanov) November 27, 2026

Podsećamo, Evropski parlament usvojio je pre nekoliko dana u Strazburu antisrpsku rezoluciju povodom 35. godišnjice prestanka borbi u Vukovaru, u kojoj je, i pored naknadno unetih izmena, očigledan jednostran pristup ratovima u bivšoj Jugoslaviji.

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