Arina Sabalenka iza sebe ima sezonu punu uspona i padova, a završnica godine dodatno je otvorila pitanje njene forme i budućih ambicija. Beloruska teniserka nije uspela da osvoji nijednu grend slem titulu, izgubila je prvo mesto na WTA listi, a razočaravajući rezultati u završnici sezone podstakli su i kritike na njen račun.

Foto: Tanjug/AP Photo/Yuki Iwamura

Nakon sjajnog početka 2026. godine i plasmana u četiri finala na prva četiri odigrana turnira, usledio je period u kojem Sabalenka nije uspevala da ponovi takve rezultate. Posebno težak bio je završetak sezone. Na azijskoj turneji ostvarila je samo jednu pobedu uz dva poraza, a identičan učinak imala je i na Završnom WTA turniru. Tako prvi put od 2021. godine nije uspela da prođe grupnu fazu završnog takmičenja.

O njenoj situaciji govorio je i legendarni Džimi Konors, osvajač osam grend slem titula i rekorder po broju osvojenih ATP trofeja, sa 109 pehara. Amerikanac smatra da Sabalenka mora pažljivo da rasporedi obaveze i interesovanja van teniskog terena ukoliko želi da ostane u samom svetskom vrhu.

– Tenis je posao koji traje 365 dana godišnje. Ako želiš da budeš najbolja ili jedna od najboljih, a imaš interesovanja van terena koja ti odvlače pažnju, kao što ih svi imamo, moraš da naučiš kako da se nosiš sa tim – poručio je Konors u svom podkastu.

Iskusni Amerikanac otišao je i korak dalje, postavljajući pitanje da li su aktivnosti van terena možda postale važnije od samog takmičenja.

– Da li su te stvari postale važnije od pobeđivanja? Jer, onog trenutka kada prestaneš da pobeđuješ i kada više ne puniš stadione sa 25.000 mesta, znaš li koja je jedna reč na koju moraš da se navikneš? Zbogom. Ne volim što to moram tako da kažem, ali to je istina – istakao je nekadašnji prvi teniser sveta.

ANDREJEVA JE SLEDEĆA, SABALENKA MORA DA REAGUJE

Konors je posebno upozorio Beloruskinju da konkurencija ne čeka i da mlađe teniserke već dolaze po njeno mesto. Kao primer izdvojio je devetnaestogodišnju Miru Andrejevu, u kojoj vidi jednu od igračica koje bi u budućnosti mogle da preuzmu vodeće pozicije.

– Pogledajte devetnaestogodišnju Miru Andrejevu. Ona dolazi, ona je sledeća. Ako Sabalenka ne bude mogla da nastavi u istom ritmu, pažnja će se preusmeriti na nju, jer će ona puniti stadione – upozorio je Konors.

Amerikanac je naglasio da sponzorske obaveze, reklamne kampanje i javna pojavljivanja jesu sastavni deo života najboljih sportista, ali da nijedna od tih aktivnosti ne sme da ugrozi osnovni posao – tenis.

– Svi imaju interesovanja van terena. Tu su reklame, javna pojavljivanja i posebni događaji. Kada si najbolja, imaš i određene obaveze, ali moraš da ih držiš pod kontrolom kako ne bi postale važnije od tenisa, koji ti je na kraju krajeva sve to i omogućio – rekao je osvajač osam grend slem titula.

Uprkos kritikama, Konors smatra da Sabalenka poseduje kvalitet da se vrati na vrh, ali da mora da promeni pristup u trenucima kada rezultati nisu na njenoj strani.

– Kada si najbolja, postaješ meta. Svi žele da te pobede. Ali to bi trebalo da te podigne. Čak i ako se jednog dana ne osećaš najbolje, recimo da igraš na 75 ili 80 odsto mogućnosti, izađi na teren sa uverenjem da i dalje možeš da pobediš. Disciplina je važna. Ja sam živeo po tom principu. Dešavalo se da skrenem s puta, ali uvek imaj na umu šta si uradila da bi stigla tu gde si sada – poručio je Konors.

Sabalenku sada očekuje kratak odmor, tokom kojeg će imati priliku da analizira sezonu i pripremi se za nove izazove. Još nije zvanično potvrđeno gde će započeti narednu takmičarsku godinu, ali se očekuje da to ponovo bude turnir u Brizbejnu.

Beloruskinja je poslednje dve sezone upravo tamo započinjala godinu i oba puta osvajala titulu. Novi uspešan početak mogao bi da bude važan korak u pokušaju da se vrati na prvo mesto svetske liste i ponovo se uključi u borbu za najveće trofeje.