Muzeti "priziva" Sinera: "Bilo bi lepo kada bi nam se pridružio"
Italijanski teniser Lorenco Museti nada se da će se Janik Siner pridružiti nacionalnom timu tokom završnice Dejvis kupa u Bolonji, makar i u ulozi podrške.
Nakon trijumfa nad Jakubom Menšikom u polufinalnom okršaju sa Češkom, Museti je govorio o kontaktu koji održava sa svojim sunarodnikom, ističući da bi njegovo prisustvo mnogo značilo ekipi.
Siner trenutno prolazi kroz period oporavka nakon operacije desnog kolena u Finskoj, zbog čega se ne očekuje njegov povratak na teren u naredna tri meseca. Ipak, Museti veruje da bi najbolji italijanski teniser mogao da bude uz saigrače tokom borbe za trofej.
Otkrio je i da su njih dvojica razmenili poruke nakon operacije, kao i da mu je Siner pružio podršku posle nastupa protiv Južne Koreje.
- Pisao sam mu na dan kada je operisan, a kasnije mi je čestitao na meču koji sam odigrao protiv Koreje - rekao je Museti.
Italijan nije krio koliko bi voleo da vidi Sinera u Bolonji.
- Ne znam da li će uspeti da dođe, ali bilo bi zaista lepo kada bi nam se pridružio, pod uslovom da stignemo do finala - poručio je Museti.
Podsetimo, Siner je van takmičarskog pogona još od osvajanja Vimbldona u julu, a nakon što rehabilitacija nije donela očekivane rezultate, odlučio je da problem sa kolenom reši operacijom.
U međuvremenu, Italija je savladala Češku i izborila plasman u svoje četvrto uzastopno finale Dejvis kupa. Sada ostaje da se vidi da li će Siner uspeti da bude deo ekipe u Bolonji, ovog puta van terena.
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