TUGA: Preminuo Hajrudin Veletovac, čovjek koji je 15 godina brinuo o svojoj bolesnoj supruzi
U SARAJEVU je u 61. godini preminuo Hajrudin Veletovac, čovek koji je 15 godina neumorno brinuo o svojoj supruzi Elmini, nakon što ju je pucanje aneurizme prikovalo za postelju.
Samo nekoliko dana pre svoje smrti, Veletovac se obratio prijateljima na Fejsbuku, napisavši da je Elmina pala u komu.
„Dragi prijatelji, osećam ogroman bol. Moja vila, moja Elmina, pala je u komu – kako ću ovo podneti?”, napisao je.
Nakon pucanja aneurizme, Elmina je podvrgnuta nekoliko operacija, iako su joj lekari davali veoma male šanse za preživljavanje. Otpuštena je iz bolnice i poslata kući sa svega 39 kilograma, jer se verovalo da neće preživeti.
Od tada se o njoj brinuo sam, pa je dve godine kasnije Elmina imala 70 kilograma, počela da komunicira pogledom i da pomera ruke i noge.
O njihovoj priči izvestila je i emisija „Provjereno” (Provjereno) hrvatske televizije Nova TV. Hajrudin je tada ispričao kako je mesecima, danonoćno, boravio ispred bolnice i dozivao suprugu ispod njenog prozora. „Osećao sam kao da mi se duša raspada”, rekao je za „Provjereno”.
Brigu o Elmini smatrao je svojim pobedama: nije imala dekubitalne rane, samostalno je disala, a uklonjena joj je i kanila za traheotomiju.
Hranio ju je putem PEG sonde i, kako je sam rekao, bio je srećan što je ona živa i pored njega. Sahrana Hajrudina Veletovaca biće održana u ponedeljak, 30. novembra, u 13 časova na gradskom groblju Vlakovo.
(Kliks)
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