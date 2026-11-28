LIDER opozicije i šef poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, poručio je da neće učestvovati na predstojećim predsedničkim izborima u ovakvim političkim okolnostima, a narodu da sami razmisle za koga će glasati.

Foto: Kurir Printskrin

Vučić je na svom Instagram profilu objavio poruku "Svako neka razmisli, ali ja na izbore u ovakvim uslovima neću da izađem", uz koju je podelio i isečak svog gostovanja na TV Kurir.

U objavljenom snimku govorio je o izbornim uslovima i mogućem ishodu izbora, ocenjujući da bi pobeda u takvim okolnostima bila unapred izvesna.

– To je ta izvesna situacija. Ako vi to nazivate pobedom u ovakvim izbornim uslovima, da, pobediće Saičić. Kažem, sa većim procentom nego Lukašenko, što će valjda biti najbolji dokaz demokratije u Srbiji. Tako da ljudi neka sami razmisle tog dana ako budu prihvatili ljudi od naše stranke, ja ću da sedim negde i neću da izlazim na izbore. A šta će drugi ljudi da rade? Svaka vlasta uradi šta god želi. I da sam jedini na svetu, jedini u celoj zemlji koji neće da izađe na izbore – rekao je Vučić u gostovanju na TV Kurir.

Objavom na Instagramu ponovio je svoj stav da neće izaći na izbore u uslovima koje smatra neprihvatljivim, uz poruku građanima da sami razmisle o tome kako će postupiti na izborni dan.

BONUS VIDEO:Jahač hrabar samo na rečima: Vučić izazvao Bakića, vođa SL nije smeo da pisne