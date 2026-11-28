NAJMANjE sedmoro učenika je poginulo, a 99 je povređeno nakon eksplozije u blizini škole u Avganistanu, saopštio je jedan zvaničnik.

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Incident se dogodio u subotu ujutru u oblasti Anderseir u Asadabadu, glavnom gradu provincije Kunar, izjavio je portparol ministarstva unutrašnjih poslova talibanske vlade.

U objavi na mreži Iks, Abdul Matin Kani je naveo da je, prema prvim rezultatima istrage, eksploziju izazvao "nemar i nepažnja" u skladištu eksploziva koje pripada obližnjim rudarskim kompanijama.

Istraga o ovom incidentu je u toku, dodao je on.

(BBC)