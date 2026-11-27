Prava bura ne jenjava u svetu tenisa nakon finala Završnog turnira, a sada isplivavaju šokantni detalji iz bekstejdža o potezu ukrajinske teniserke Eline Svitoline!

Foto: Instagram printskrin/elisvitolina

Naime, mlada ruska senzacija Mira Andrejeva savladala je Svitolinu u borbi za trofej, a zatim je tokom ceremonije odlučila da ispadne pravi sportista – javno je pohvalila rivalku, nazvavši je „neverovatnom majkom“ i poručivši da je iza nje "neverovatna sezona".

Međutim, umesto zahvalnosti, usledio je hladan tuš! Svitolina je lepe reči doživela kao direktan napad.

– Mi se ne rukujemo i ne fotografišemo sa predstavnicima zemlje agresora, tako da je to izgledalo kao provokacija – besno je poručila Ukrajinka.

FOTO: Tanjug/AP/Gregory Bull

Sada britanski "Telegraf" otkriva pozadinu čitave drame! Tim ukrajinske teniserke unapred je pokušao da cenzuriše ceremoniju dodele pehara kako do ove situacije uopšte ne bi došlo.

Na njihov zahtev promenjen je čitav protokol, umesto uobičajenih govora, teniserke su samo odgovarale na pitanja voditelja Endrua Krasnija, kojem je strogo naređeno da Ruskinju ne pita ništa o protivnici.ž

Ipak, devetnaestogodišnja Andrejeva srušila je njihov plan u sekundi. Ignorisala je stroga pravila, direktno se obratila Svitolini i čestitala joj na uspesima, što je u ukrajinskom taboru izazvalo pravu pometnju.

Kako navode Britanci, Svitolina nije usamljena u ovom stavu, sve više ukrajinskih teniserki veruje da rivalke iz Rusije i Belorusije namerno dele komplimente pred kamerama kako bi pred publikom ispale korektne, dok Ukrajinke zbog odbijanja rukovanja trpe zvižduke i osude navijača.

Iako do sada nisu sumnjali u namere mlade Andrejeve, njen potez u finalu podigao je neviđenu prašinu.

