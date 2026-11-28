Evo kada Orlići igraju sa Kinom u šesnaestini finala Svetskog prvenstva
Kadetska reprezentacija Srbije saznala je termin utakmice protiv Kine, u kojoj će pokušati da izbori plasman u osminu finala Svetskog prvenstva za igrače do 17 godina u Kataru.
Tim koji predvodi Igor Matić odlično je odradio grupnu fazu, pošto je ostvario sve tri pobede, i to bez ijednog primljenog gola. Mladi srpski fudbaleri bili su bolji od Hondurasa, Japana i Kolumbije, čime su potvrdili dobru formu pred početak nokaut faze.
Naredna prepreka biće im selekcija Kine, a ovaj duel na programu je u utorak, 1. decembra, od 14.30 časova po srednjoevropskom vremenu. Utakmica će se igrati u Dohi, na stadionu "Haled Balan 5", dok će ulog biti mesto među 16 najboljih ekipa na turniru.
Ukoliko preskoče kinesku selekciju, srpski kadeti će u osmini finala igrati protiv pobednika susreta između Francuske i Ugande.
Taj meč zakazan je za isti dan, sa početkom u 16.30 časova po srednjoevropskom vremenu.
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