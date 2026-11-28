CEO SVET OSTAO U NEVERICI: Ovako nešto nije viđeno! Navijač na električnom trotinetu prekinuo meč
Neobična scena viđena je na utakmici treće lige Poljske između Stala iz Stalove Vole i rezervnog tima Legije iz Varšave. Dok se susret bližio kraju, jedan mladić odlučio je da na potpuno nesvakidašnji način dospe u centar pažnje – upao je na teren vozeći električni trotinet!
Incident se dogodio u sudijskoj nadoknadi, u trenucima kada su fudbaleri obe ekipe vodili završnu borbu za rezultat. Umesto da samo pretrči teren, nepozvani gost je na trotinetu prošao preko travnate površine, ostavljajući igrače, sudije i publiku u neverici.
Zbog njegovog upada utakmica je nakratko prekinuta, a ubrzo je reagovalo i obezbeđenje stadiona, koje je krenulo da udalji mladića sa terena.
Srećom, incident nije izazvao ozbiljnije posledice, pa je utakmica nastavljena nakon kratkog prekida.
Inače, domaći Stal iz Stalove Vole imao je razloga za slavlje i pre ove neobične scene, pošto je savladao drugu ekipu Legije rezultatom 3:2 i osvojio važne bodove u prvenstvu.
Ipak, umesto po samoj igri i rezultatu, ovaj susret će se dugo pamtiti po navijaču koji je odlučio da fudbalski teren iskoristi kao stazu za električni trotinet.
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