Neobična scena viđena je na utakmici treće lige Poljske između Stala iz Stalove Vole i rezervnog tima Legije iz Varšave. Dok se susret bližio kraju, jedan mladić odlučio je da na potpuno nesvakidašnji način dospe u centar pažnje – upao je na teren vozeći električni trotinet!

FOTO: Printskrin/Iks/A_delimat

Incident se dogodio u sudijskoj nadoknadi, u trenucima kada su fudbaleri obe ekipe vodili završnu borbu za rezultat. Umesto da samo pretrči teren, nepozvani gost je na trotinetu prošao preko travnate površine, ostavljajući igrače, sudije i publiku u neverici.

Zbog njegovog upada utakmica je nakratko prekinuta, a ubrzo je reagovalo i obezbeđenje stadiona, koje je krenulo da udalji mladića sa terena.

Srećom, incident nije izazvao ozbiljnije posledice, pa je utakmica nastavljena nakon kratkog prekida.

Czegoś takiego chyba jeszcze nie było 😬😂 Mecz Stali Stalowa Wola z rezerwami Legii Warszawa przerwany przez… No właśnie - kukiriniarza? Czy po prostu dzbana? 🙈🤦‍♂️ https://t.co/chXywy8SnW — Adam Delimat (@a_delimat) November 27, 2026

Inače, domaći Stal iz Stalove Vole imao je razloga za slavlje i pre ove neobične scene, pošto je savladao drugu ekipu Legije rezultatom 3:2 i osvojio važne bodove u prvenstvu.

Ipak, umesto po samoj igri i rezultatu, ovaj susret će se dugo pamtiti po navijaču koji je odlučio da fudbalski teren iskoristi kao stazu za električni trotinet.