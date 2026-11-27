Fudbalski savez Bosne i Hercegovine našao se pod disciplinskim merama UEFA zbog ponašanja navijača na utakmici protiv Rumunije u okviru Lige nacija, koju je reprezentacija BiH dobila rezultatom 2:1.

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Evropska fudbalska federacija izrekla je savezu novčanu kaznu od ukupno 30.000 evra. Od tog iznosa, 20.000 evra odnosi se na rasističko i diskriminatorno ponašanje navijača, dok je dodatnih 10.000 evra određeno zbog ometanja intoniranja himne Rumunije.

Pored finansijske sankcije, Bosna i Hercegovina će na narednom domaćem susretu pod okriljem UEFA morati da zatvori pet odsto kapaciteta stadiona. Ova mera biće primenjena već na utakmici baraža za plasman u A diviziju Lige nacija protiv Danske.

Do incidenta je došlo tokom susreta sa Rumunijom, odigranog 17. novembra u Zenici, kada je zbog rasističkih povika sa tribina utakmica nakratko bila prekinuta.

Kazna nije zaobišla ni rumunsku reprezentaciju. Tamošnji fudbalski savez moraće da uplati 10.000 evra, a njegovim navijačima biće prepolovljen broj ulaznica za naredno gostovanje u takmičenju pod okriljem UEFA.

Podsetimo, UEFA je prethodno sankcionisala i Fudbalski savez Hrvatske, koji je kažnjen sa 4.000 evra zbog upotrebe pirotehnike na utakmici protiv Češke.