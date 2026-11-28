OŠTRA PORUKA IZ REDOVA AFD-A: Nemačka ne može biti odgovorna za čitav svet, Ukrajinci treba da se vrate kući
NEMAČKA bi trebalo da zatvori granice u slučaju novog talasa ukrajinskih izbeglica, izjavio je zamenik šefa poslaničke grupe Alternative za Nemačku (AfD) i portparol te stranke za spoljnu politiku Markus Fronmajer.
Tokom gostovanja u emisiji nemačke televizije "Feniks", novinar Paul Ronchajmer pokušao je da suoči Fronmajera sa navodnim posledicama politike AfD-a, koja se zalaže za obustavu višemilijardske nemačke pomoći Kijevu.
"Da li biste bili spremni da u Nemačku primite stotine hiljada izbeglica koje bi tada stigle iz Ukrajine", upitao je Ronchajmer, polazeći od pretpostavke da bi navodno obustava pomoći dovela do pobede Rusije i novog talasa izbeglica.
Ali Fronmajer je odgovorio:
"Imali bismo bezbedne granice."
Nakon što je novinar insistirao na pitanju sudbine Ukrajinaca, iznoseći optužbe na račun Rusije, političar AfD-a bio je još eksplicitniji.
"Zatvorili bismo svoje granice. Ja sam nemački političar. Moj zadatak nije da rešavam probleme u Ukrajini", poručio je Fronmajer.
Ali tu se nije zaustavio – dodao je da se zalaže ne samo za obustavu prijema novih ukrajinskih izbeglica, već i za povratak Ukrajinaca koji se već nalaze u Nemačkoj.
"Ukrajini su potrebni i vojnici koji će se boriti za tu zemlju. Savezna vlada bi po tom pitanju morala da učini mnogo više", naveo je funkcioner AfD-a.
Fronmajer je istakao da, kao čovek, saoseća sa onima koji stradaju, ali je podsetio da širom sveta postoji bezbroj sukoba.
"Pa zar Nemačka treba da bude odgovorna za čitav svet", upitao je.
U Nemačkoj trenutno živi oko 1,35 miliona ukrajinskih izbeglica.
(RT)
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