GOSTI IZVUKLI DEBLJI KRAJ: Kako je došlo do tuče i haosa u Marselju
Fudbalski susret između Olimpika iz Marselja i Levskog iz Sofije prerastao je u diplomatsku aferu između Francuske i Bugarske.
Zbog nasilja na tribinama stadiona "Velodrom", uoči utakmice Lige Evrope u četvrtak uveče, reagovali su predsednici dveju zemalja Emanuel Makron i Ilijana Jotova, dok klubovima prete teške sankcije UEFA.
Do sukoba je došlo desetak minuta pre početka utakmice, kada je grupa marseljskih navijača napustila svoju tribinu i ustremila se na Bugare smeštene u bočnom sektoru stadiona. Oni su doputovali s delegacijom Levskog i bili smešteni na VIP tribini, gde su, prema navodima francuskih medija, provocirali domaće navijače.
Bugari su pokušali da pronađu utočište među oko 500 svojih sunarodnika u sektoru rezervisanom za goste. Sevale su pesnice, leteli su razni predmeti i baklje, a pominje se i upotreba hladnog oružja. Na snimcima se vidi i napad na jednu ženu.
Povređeno je jedanaest bugarskih državljana, od kojih je petoro prevezeno u bolnicu zbog povreda oka i glave i iščašenja ramena. Ostalima je pomoć ukazana na licu mesta. Lakše su povređena i dvojica francuskih policajaca. Do petka ujutro niko nije bio uhapšen. Posebno ogorčenje u Francuskoj izazvao je snimak bugarskog navijača koji salutira nacističkim pozdravom.
– Ekstremnoj desnici nije mesto na našim stadionima – poručio je poslanik Nepotčinjene Francuske Manuel Bompar.
Bugarska predsednica zatražila je od francuskih vlasti da rasvetle okolnosti napada i izvedu počinioce pred lice pravde, a od UEFA da ispita propuste u obezbeđenju stadiona. Oglasilo se i bugarsko ministarstvo spoljnih poslova, oštro osudivši napade na svoje državljane. Makron je obećao da nasilje neće ostati nekažnjeno.
UEFA će pokrenuti disciplinski postupak i narednih dana saslušati predstavnike oba kluba. Marselju preti odigravanje više utakmica pred praznim tribinama, a kazna verovatno čeka i Levski.
Utakmica je, inače, odigrana bez prekida, a domaćini su pobedili sa 1:0.
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