TENISKA BRUKA! Iranac se povukao sa turnira, nije želeo da igra protiv Izraelca
Iranski teniser Ali Jazdani povukao se sa turnira u Antaliji neposredno pred četvrtfinalni meč u konkurenciji parova, nakon što je žrebom određeno da za protivnike dobije i izraelskog tenisera, prenela je iranska novinska agencija IRNA.
Jazdani je u prethodnim rundama takmičenja ITF World Tennis Tour nastupao u paru sa ruskim teniserom Jegorom Hotčenkovim, a njih dvojica su dobrim partijama stigli do četvrtfinala i važili za jedne od kandidata za osvajanje turnira.
Međutim, kada je postalo poznato da ih u borbi za polufinale čeka austrijsko-izraelski par, Iranac je odlučio da odustane od daljeg učešća.
Prema informacijama koje je objavila IRNA, povlačenje je usledilo zbog činjenice da bi morao da igra protiv izraelskog predstavnika. Takva odluka automatski je značila eliminaciju iransko-ruskog dubla, koji je ostao bez prilike da se bori za plasman u polufinale.
Ovaj potez izazvao je pažnju medija, a slučaj je još jedan primer političkih i sportskih tenzija koje se povremeno odražavaju i na međunarodna teniska takmičenja.
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