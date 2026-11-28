MINISTARKA životne sredine i prostornog planiranja u Prištini Fitore Pacoli izjavila je da reakcije međunarodnih predstavnika povodom rušenja objekata na severu Kosova neće uticati na nastavak tog procesa, tvrdeći da se sve izvodi u skladu sa zakonom, na javnom zemljištu i u zaštićenim područjima.

Foto Kosovo onlajn

Pacoli je u intervjuu za Ekonomiju onlajn tvrdila da je cilj akcija zaštita vodnih resursa, posebno akumulacionih jezera koja služe za snabdevanje stanovništva pijaćom vodom.

Navela je da se, pored rušenja objekata na severu, aktivnosti sprovode i na području Radonjićkog jezera, a da su u planu i Batlavsko i Badovačko jezero.

Foto: Printskrin Jutjub RTK

- Rušenja na severu počela su mnogo ranije i odvijaju se u različitim fazama. Istovremeno, nastavili smo sa rušenjem objekata kod Radonjićkog jezera, a nastavićemo i u drugim područjima. Prioritet smo dali vodnim područjima, odnosno akumulacionim jezerima koja služe za pijaću vodu. Cilj nam je da što pre očistimo te zone, jer nam je veoma važno da imamo čistu vodu za piće - rekla je Pacoli.

Govoreći o reakcijama na rušenje objekata, ministarka je navela da su takve reakcije očekivane i u drugim sredinama u kojima će se sprovoditi slične aktivnosti.

- Svako ko smatra da je oštećen i da mu je učinjena nepravda ima druge institucije, odnosno pravosudne institucije kojima može da se obrati i iznese svoj slučaj. Naša dužnost je da uspostavimo red i zakonitost - kazala je Pacoli.

Odbacila je mogućnost da međunarodne reakcije utiču na nastavak rušenja, navodeći da se objekti uklanjaju sa „javnih i državnih parcela“ na kojima je, tvrdi, nelegalno građeno u zaštićenim područjima.

Ona nije mogla da navede tačan broj objekata koji još treba da budu uklonjeni, jer je njihova identifikacija u toku, a spisak se, kaže, svakodnevno proširuje.

- Ima ih mnogo, u zavisnosti od područja. Moramo da nastavimo do kraja. Tačan broj još utvrđujemo, jer se svakodnevno dodaju novi objekti na listu - dodala je.

Pre osam dana u priobalju Gazivoda srušene su još dve vikendice Srba, dok su vlasnicima četiri objekta uručeni zahtevi za uklanjanje.

Srpska lista je istog dana zatražila hitnu obustavu rušenja na Gazivodama do okončanja sudskih postupaka koji su još u toku i poštovanje imovinskih prava, uz poziv predstavnicima EU, Kvinte i svim međunarodnim misijama da konkretnim delovanjem spreče dalje kršenje prava srpskog naroda.

To, međutim, nisu jedini objekti Srba koji su porušeni.

Rušenje objekata na jezeru Gazivode započelo je u julu ove godine, a za nekoliko meseci srušeno je više od 30 vikendica, kuća i motela, koji nisu uklonjeni u roku koji je dalo Javno preduzeće „Ibar-Lepenac“.

U selu Rezala u opštini Zubin Potok srušena je i sala Svete Trojice, koja je korišćena za okupljanje tokom seoske slave.

Iz Kacelarije za KiM poručili su tada da je nasilno rušenje vikendica koje su u vlasništvu Srba decenijama, novi akt bezakonja i terora Aljbina Kurtija, kao i da je sprovedeno bez ikakve sudske odluke, protivzakonito i sramno, s ciljem odmazde nad Srbima.

Iako su međunarodne misije na Kosovu i ambasade odmah nakon prvih srušenih vikendica izrazile zabrinutost i zahtevale obustavu rušenja, Priština je nastavila sa svojim akcijama.

I nakon poslednjeg rušenja, Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Prištini zatražila je od kosovskih vlasti da osiguraju da svi građani, bez obzira na njihovo poreklo, imaju pravo na pravičan pravni postupak i jednak pristup pravnom sistemu.

(Sputnjik)

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