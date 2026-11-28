BOŽIĆNI post jedan je od najvažnijih perioda u pravoslavnom kalendaru, a za vernike predstavlja mnogo više od uzdržavanja od mesa, mleka, jaja i drugih namirnica životinjskog porekla.

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To je vreme duhovnog preispitivanja, molitve, praštanja i pripreme za jedan od najvećih hrišćanskih praznika - Božić. Tokom 40 dana vernici nastoje da promene ne samo ono što jedu već i način na koji razmišljaju, postupaju prema drugima i doživljavaju sopstvenu veru.

Božićni post traje od 28. novembra do 6. januara, kada se završava ponoćnom liturgijom uoči Božića, koji se proslavlja 7. januara po julijanskom kalendaru. Njegov osnovni cilj jeste duhovno očišćenje i približavanje Bogu, a vrhunac ovog perioda za vernike predstavlja pričešće.

Iako se najčešće govori o pravilima ishrane, crkveno učenje naglašava da pravi post ima dve strane - telesnu i duhovnu. Zato nije dovoljno samo izbaciti mrsnu hranu iz jelovnika. Jednako je važno uzdržavati se od loših misli, ružnih reči, zavisti, ljutnje i postupaka kojima povređujemo druge.

Šta se jede tokom Božićnog posta i kada su dozvoljeni riba, ulje i vino?

Tokom Božićnog posta vernici se uzdržavaju od mesa, mlečnih proizvoda i jaja, ali pravila nisu ista za svih 40 dana. U zavisnosti od dana u nedelji i crkvenog kalendara, razlikuje se i način pripreme hrane.

Prema pravilima posta, ulje i vino dozvoljeni su većinom dana, osim sredom i petkom, kada se posti na vodi. Riba je dozvoljena subotom i nedeljom, kao i na praznik Vavedenja Presvete Bogorodice, koji se obeležava 4. decembra, čak i kada padne u sredu ili petak.

Kako se približava Božić, pravila posta postaju stroža. Poslednja nedelja Božićnog posta podrazumeva uzdržavanje od ribe, a vernici koji su u mogućnosti poste na vodi.

Posebno mesto ima Badnji dan, 6. januar, kada se prema pravilu posti na vodi, bez upotrebe ulja i vina. Ovaj dan predstavlja neposrednu pripremu za Božić i jedan je od najznačajnijih trenutaka čitavog božićnog ciklusa.

Važno je imati u vidu da se pravila posta mogu prilagođavati zdravstvenom stanju i životnim okolnostima vernika, uz savet sveštenika.

Zašto se Božićni post ne prekida ni zbog dočeka Nove godine?

Jedno od pitanja koje se često postavlja tokom ovog perioda jeste kako proslaviti Novu godinu, posebno u zemljama u kojima se ona dočekuje 31. decembra, prema gregorijanskom kalendaru.

Prema pravoslavnoj tradiciji, Božićni post se zbog novogodišnje proslave ne prekida. Vernici koji poštuju crkvena pravila nastavljaju sa postom i tokom dočeka, a Novu godinu obeležavaju u skladu sa pravoslavnim kalendarom.

Ovakav običaj podseća na suštinu posta - odricanje ne treba da zavisi od okolnosti, slavlja ili društvenih očekivanja, već od lične odluke da se ovaj period posveti veri i duhovnom miru.

Božićni post nije zamišljen kao zabrana uživanja ili razlog za udaljavanje od drugih ljudi. Naprotiv, njegova svrha je da vernika podstakne na skromnost, strpljenje i promenu svakodnevnih navika.

Pravi post nije samo uzdržavanje od hrane: Duhovna strana važnija je od jelovnika

U pravoslavnom učenju post ima dve nerazdvojive strane - telesnu i duhovnu. Telesni post podrazumeva uzdržavanje od određene hrane, dok duhovni podrazumeva rad na sopstvenom ponašanju, mislima i odnosima sa drugim ljudima.

Zato se tokom ovog perioda posebno naglašavaju molitva, pokajanje, praštanje i činjenje dobrih dela. Vernici se pozivaju da se oslobode zavisti, gordosti, mržnje, osuđivanja i drugih negativnih osećanja koja udaljavaju čoveka od Boga i njegovog bližnjeg.

Telesno uzdržavanje trebalo bi da bude podrška duhovnoj promeni, a ne cilj samo po sebi. Drugim rečima, nema mnogo smisla odreći se omiljene hrane ako se istovremeno ne trudimo da budemo bolji prema ljudima oko sebe.

Posebno mesto u ovom periodu ima pričešće, koje predstavlja vrhunac pripreme za Božić. Kroz molitvu, ispovest, post i dobra dela vernici nastoje da se duhovno pripreme za susret sa praznikom Hristovog rođenja.

Zašto je ustanovljen Božićni post i šta je njegova prava svrha?

Božićni post ustanovljen je kao period pripreme za praznik rođenja Isusa Hrista. Njegova svrha je da se vernici kroz pokajanje, molitvu i uzdržavanje očiste i duhovno pripreme za dolazak Božića.

Prema crkvenom učenju, cilj nije samo odricanje od određene hrane, već razvijanje smirenja, ljubavi, strpljenja i spremnosti da se živi u skladu sa hrišćanskim vrednostima.

Stvarni post, kako se naglašava u pravoslavnoj tradiciji, trebalo bi da čoveka vodi ka smirenju. Upravo kroz smirenje vernik postaje svesniji sopstvenih slabosti i potrebe za Božjom milošću.

Zato se tokom ovih 40 dana posebna pažnja posvećuje i odnosima sa porodicom, prijateljima i ljudima kojima je potrebna pomoć. Praštanje, dobročinstvo i spremnost da se nekome pruži podrška smatraju se važnim delovima duhovnog posta.

Koje višednevne postove obeležava Srpska pravoslavna crkva?

Božićni post jedan je od četiri velika višednevna posta u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Svaki od njih vezan je za važan praznik i predstavlja vreme duhovne pripreme za njegovo obeležavanje.

Pored Božićnog, vernici tokom godine poštuju i:

Vaskršnji ili Časni post - najduži i najstroži post u pravoslavnom kalendaru, koji prethodi prazniku Vaskrsenja Hristovog.

Petrovski post - post koji prethodi prazniku Svetih apostola Petra i Pavla, koji se obeležava 12. jula.

Gospojinski post - post posvećen pripremi za praznik Uspenja Presvete Bogorodice, koji se obeležava 28. avgusta.

Svaki od ovih postova ima svoja pravila i trajanje, ali im je zajednička ideja duhovnog uzrastanja, uzdržavanja i približavanja Bogu.

Božićni post zato nije samo period u kojem se menja svakodnevni jelovnik. Njegova suština je u tome da se čovek tokom 40 dana posveti sebi, svojoj veri i odnosima sa drugima, kako bi Božić dočekao sa više mira, ljubavi i razumevanja.

(Super žena)