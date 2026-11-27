RADNIČKI RAZBIO VALIS I ZAKAZAO FINALE KUPA SRBIJE: Kragujevčani za trofej protiv Partizana ili Novog Beograda!
Vaterpolisti Radničkog iz Kragujevca prvi su finalisti Kupa Srbije, pošto su u polufinalnom susretu u Futogu ubedljivo savladali Valis rezultatom 19:7.
Kragujevčani su od početka do kraja kontrolisali dešavanja u bazenu i potvrdili ulogu favorita, ne ostavljajući protivniku mnogo prostora za iznenađenje.
Najefikasniji u pobedničkom sastavu bili su Nikola Dedović, Petar Jakšić i Nikola Murišić, koji su postigli po tri gola. Sava Ranđelović, Angelos Vlahopulos i Viktor Rašović dodali su po dva pogotka.
U redovima Valisa najviše se istakao Draško Samardžić, koji je dva puta zatresao mrežu Kragujevčana.
Radnički će se za trofej boriti u sutrašnjem finalu, a protivnik će mu biti pobednik drugog polufinalnog duela između Novog Beograda i Partizana.
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