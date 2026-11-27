Ovako je Toni video stanje sa povredama

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Sve veći broj povreda najboljih tenisera sveta izaziva zabrinutost, a dok mnogi odgovornost prebacuju na prenatrpan takmičarski kalendar, Toni Nadal ima potpuno drugačije objašnjenje.

Nekadašnji trener i stric Rafaela Nadala smatra da glavni problem nije broj turnira i nedostatak odmora, već brzina kojom se igra današnji tenis, odnosno loptice koje se koriste na turnirima.

O ovoj temi razgovarao je i sa jednim od najvećih tenisera svih vremena, Rodžerom Federerom, koji je posetio Akademiju Rafa Nadal na Majorki.

- Za mene glavni razlog tolikog broja povreda nije kalendar, već loptica. O tome sam juče razgovarao sa Federerom, koji je došao na Akademiju Rafa Nadal. Pričali smo dva sata, a dotakli smo se i te teme – otkrio je Toni Nadal za španski radio Onda Sero.

On smatra da sve veća brzina loptice primorava igrače na nagle pokrete, zbog čega su zglobovi i mišići izloženi dodatnom opterećenju.

- Loptica je sve brža i brža, a to vas primorava da pravite iznenadne pokrete koji mogu da pogode zglob ili mišić i izazovu povredu. Imamo primere Janika Sinera, koji nije igrao od Vimbldona, i Karlosa Alkaraza, koji je pet meseci bio van terena – objasnio je Nadal.

Posebno ga brine činjenica da se tenis, prema njegovom mišljenju, nije dovoljno prilagođavao promenama u fizičkim karakteristikama igrača i razvoju opreme.

- Ne mislim da je ovo dobro za tenis. Želim da najbolji igrači budu prisutni tokom cele sezone. Tenis je jedini sport koji tokom svoje istorije nije napravio promene u samom načinu igre i to nije normalno.

Nadal je kao primer naveo fudbal, koji je kroz istoriju uvodio nova pravila, dok se tenis suočava sa sve snažnijim udarcima i igračima koji su fizički dominantniji nego ranije.

- U fudbalu su uvedeni kartoni, a u tenisu igrači postaju sve viši, ima ih i od 190 centimetara, dok reketi omogućavaju sve brže udarce. Pre ili kasnije igrači počinju da trpe posledice, kao što se dogodilo Alkarazu sa povredom ručnog zgloba – poručio je Toni Nadal.

Ostaje da se vidi da li će čelnici ATP tura ozbiljnije razmotriti promene u pravilima i opremi kako bi zaštitili igrače i sačuvali najveće zvezde na terenu.