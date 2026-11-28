Hifi otvoreno o mogućem prelasku u Olimpijakos: "Ne smeta mi sporedna uloga u velikom klubu"
Francuski košarkaš Nadir Hifi ne odbacuje mogućnost da narednog leta promeni sredinu i karijeru nastavi u Olimpijakosu. Bek Pariza istakao je da bi bez problema prihvatio i znatno manju ulogu u napadu ukoliko bi dobio priliku da zaigra u jednom od najpoznatijih evropskih klubova.
Hifi je prethodno demantovao spekulacije o odlasku iz Pariza već tokom aktuelne sezone, naglašavajući da mu je cilj da ostane uz ekipu i pomogne joj u borbi na evroligaškoj i domaćoj sceni.
Ipak, situacija bi mogla da bude drugačija na kraju takmičarske godine, kada bi francuski bek mogao da razmotri nove izazove. Među klubovima koji se dovode u vezu sa njegovim imenom nalazi se i Olimpijakos.
Govoreći o potencijalnom prelasku u sredinu sa velikim ambicijama, Hifi je poručio da mu nije presudno koliko će prostora dobijati u napadu.
- Kada potpišete za veliki klub, niko vam ne garantuje određenu ulogu. Moguće je da odem u neku vrhunsku ekipu i budem treća ili četvrta napadačka opcija. To mi ne bi predstavljalo problem - istakao je Francuz.
On je svestan da bi u timu sa velikim brojem kvalitetnih pojedinaca verovatno imao slabiji statistički učinak nego u Parizu, ali smatra da doprinos ekipi ne mora uvek da se ogleda kroz broj postignutih poena.
- Možda bih beležio devet ili deset poena po utakmici. Kada igrate uz Evana Furnijea i druge vrhunske košarkaše, jasno je da statistika neće biti ista, ali to ne znači da ne možete značajno da utičete na igru - objasnio je Hifi.
Olimpijakos se tako izdvaja kao jedna od potencijalnih opcija za nastavak njegove karijere, ali za sada nema zvaničnih informacija o pregovorima niti postignutom dogovoru između dve strane.
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