Postoje sportisti koji osvajaju medalje, obaraju rekorde i pune novinske stupce. A postoji i Dražen Praja Dalipagić, čovek zbog kojeg se zaustavljao dah u dvoranama širom sveta.

Foto: N.Skenderija

Kada je tog 27. novembra 1951. u Mostaru došao na svet, niko nije mogao da nasluti da će dečak koji je loptu pod obruče uzeo tek sa osamnaest godina postati jedan od najvećih strelaca koje je Evropa ikada videla.

Njegov šut nije bio samo precizan; bio je to savršen sklad snage, gracioznosti i onog čuvenog zadržavanja u vazduhu, zbog kojeg se činilo da za njega zakoni gravitacije jednostavno ne važe.

U dresu Partizana ispisao je stranice istorije koje niko nikada nije nadmašio, ubacivši 8.278 poena. U plavom dresu reprezentacije bio je stub zlatne generacije koja je pokorila Evropu, svet i Olimpijske igre, donevši nam radost koju su generacije prepričavale kao najlepšu bajku. U tandemu sa Kićom, Praja nije bio samo saigrač; bio je simbol jednog vremena u kojem se košarka igrala srcem, viteški i sa osmehom.

Ipak, ono što Praju čini besmrtnim nisu samo trofeji u vitrinama, niti mesto u Kući slavnih. To je njegova neverovatna skromnost i tišina kojom je nosio sopstvenu veličinu.

Bio je i ostao džentlmen na parketu i van njega, legenda koju su podjednako poštovali i voleli svi, bez obzira na boje dresa za koje su navijali.

Danas, na dan njegovog rođenja, ne tugujemo što ga više nema među nama. Slavimo što smo ga imali. Jer, dok god se na nekom betonskom igralištu od Mostara do Beograda čuje zvuk lopte koja cepa mrežicu, Praja i dalje leti.

Srećan ti nebeski rođendan, Legendo.



