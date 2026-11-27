POLTIČKA tranzicija u Srbiji pruža priliku za jačanje vladavine prava i unapređenje odnosa sa susedima, poručila je Evropska komesarka za proširenje Marta Kos, objavivši na društvenoj mreži Iks da se sastala sa potpredsednikom Skupštine Srbije Ademom Mavrićem.

Foto: Tanjug/AP Photo/Risto Bozovic)

- Sastala sam se sa potpredsednikom Skupštine Ademom Mavrićem kako bismo razgovarali o tome na koji način EU može da podrži reforme u oblasti vladavine prava i kako evropska sredstva mogu doneti konkretnu korist građanima Srbije - navela je Kos.

Serbia’s political transition offers a possibility to strengthening the rule of law and improving relations with its neighbours. I met Deputy Speaker Adem Mavrić to discuss how the EU can support rule of law reforms and how EU funding can help deliver benefits for people in Serbia. — Marta Kos (@MartaKosEU) November 26, 2026

Evropska komesarka nije precizirala na koje se reforme i finansijska sredstva konkretno odnose razgovori sa Mavrićem.

(RT Balkan)

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