BRISEL IMA NOVE ZAHTEVE ZA SRBIJU? Marta Kos otkrila o čemu je razgovarala sa potpredsednikom Skupštine
POLTIČKA tranzicija u Srbiji pruža priliku za jačanje vladavine prava i unapređenje odnosa sa susedima, poručila je Evropska komesarka za proširenje Marta Kos, objavivši na društvenoj mreži Iks da se sastala sa potpredsednikom Skupštine Srbije Ademom Mavrićem.
- Sastala sam se sa potpredsednikom Skupštine Ademom Mavrićem kako bismo razgovarali o tome na koji način EU može da podrži reforme u oblasti vladavine prava i kako evropska sredstva mogu doneti konkretnu korist građanima Srbije - navela je Kos.
Evropska komesarka nije precizirala na koje se reforme i finansijska sredstva konkretno odnose razgovori sa Mavrićem.
(RT Balkan)
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