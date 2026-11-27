SAMIT lidera EU zapao je u krizu nakon što su vlade koje zahtevaju manji sedmogodišnji budžet ignorisale predsednika Evropskog saveta Antonija Koštu tako što su napustile njegove pregovaračke sesije.

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Dramatičan kasnonoćni potez na sastanku u četvrtak u Briselu dodatno pojačava pritisak na Koštu, koji je dobio zadatak da posreduje u postizanju dogovora između 27 vlada EU i koji očajnički želi da dođe do pozitivnog ishoda pre kraja godine, piše Politiko.

Iako su zvaničnici EU upoznati sa procesom bili zatečeni dubinom podele, mnogi su predviđali neku vrstu političkog teatra i i dalje nisu isključili mogućnost postizanja kompromisa kada se lideri ponovo sastanu 17. decembra.

- Sav taj trud, sva politička pompa, sve velike najave - a apsolutno ništa konkretno za pokazati - naveo je Bernd Lange, predsednik Odbora za trgovinu Evropskog parlamenta, u objavi na mreži Iks.

Košta nije organizovao samit u četvrtak da bi postigao dogovor. Umesto toga, njegov cilj je bio da suoči stavove i pokuša da premosti podele između dva glavna suprotstavljena tabora: onih, poput Španije i Italije, koji žele veći budžet i zaštitu „tradicionalne“ potrošnje EU u oblastima kao što su poljoprivreda i siromašniji regioni, i onih, poput Nemačke i Švedske, koje zahtevaju da blok smanji svoje ambicije i preusmeri ulaganja ka odbrani i bezbednosti.

Ali nakon višečasovnih sastanaka u malim grupama lidera, nekoliko zemalja koje se zalažu za smanjenje budžeta, Danska, Švedska, Belgija i Austrija, napustilo je sastanak, tvrdeći da je ovaj metod pregovaranja imao za cilj da ih okrene jedne protiv drugih.

- Bilo je očigledno da je ovo potez da nas podele, da svakog od nas sedmoro potkupe nekim poklonom - rekao je jedan diplomata iz zemlje koja želi manji budžet.

AP Photo/Marius Burgelman

- Jednostavno je prošlo veoma loše. To nije bila prava rasprava. Odobrena im je anonimnost, kao i drugima u ovom tekstu, kako bi otvoreno govorili o dramatičnom razvoju događaja. Košta je odustao od planova da se vrati drugog dana i skratio svoju završnu konferenciju za novinare u jedan sat posle ponoći sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen na svega 11 minuta.

Makron: Strateška greška

Lideri 27 zemalja EU sada će pokušati da obezbede dogovor na decembarskom samitu, za koji je više diplomata i zvaničnika reklo da će verovatno trajati nekoliko dana i noći.

Iako tehnički blok ima čitavu godinu da postigne sporazum o takozvanom Višegodišnjem finansijskom okviru za period 2028–2034, aktuelno rukovodstvo je odlučno da to pitanje reši pre aprilskih izbora u Francuskoj, gde je liderka krajnje desnice Marin le Pen favorit za predsednicu.

Vidno ljut Emanuel Makron kritikovao je Koštine predložene rezove kao "stratešku grešku" za Evropu - što je signal da pronalaženje ravnoteže između dva tabora neće biti lako.

Makron je upozorio da odugovlačenje pregovora u novu godinu „nije demokratski moguće“ jer bi to bilo preblizu izborima.

Potvrđujući taj pravac delovanja, Košta je na sastancima sa liderima iza zatvorenih vrata nagovestio da će u narednim nedeljama izneti novi predlog budžet, koji predviđa dodatne rezove, kako bi pokušao da približi EU dogovoru, navela su dvojica diplomata EU.

"Gospodin Ucena"

Ali kao dodatni znak da koreografija izmiče kontroli, drugi lideri su počeli da se distanciraju od roka do kraja godine.

- Nemam rok, imam uslove - rekla je italijanska premijerka Đorđa Meloni, koja se često ne slaže sa Makronom, ali je na strani većeg budžeta.

- Kada bude postojao sporazum koji smatram pravednim za Italiju, potpisaću ga. Do tada nisam spremna ništa da potpišem.

U još jednoj kritici Makronovog ultimatuma, jedan diplomata EU dao je francuskom predsedniku nadimak "Mesje Šantaž" ("Gospodin Ucena").

- Drsko je doći ovde i držati pregovore kao taoce zbog sopstvenih nacionalnih izbora - rekao je taj diplomata.

Komisija je prvobitno predložila budžet od oko dva biliona evra. Uoči ovonedeljnog samita, Košta je predložio da se on smanji za 204 milijarde evra. Ali tu neće biti kraj. Košta je rekao liderima da planira da smanji predlog Komisije za dodatnih 220 do 230 milijardi evra, što nije daleko od zahteva „štedljivih“ zemalja, naveo je diplomata. On je nagovestio da će smanjenja u najvećoj meri pogoditi konkurentnost i stranu pomoć, za razliku od regionalne potrošnje i poljoprivrede.

- Nismo previše udaljeni jedni od drugih, ali ta rešenja u poslednjem trenutku biće veoma važna - rekao je novinarima Peteri Orpo, premijer Finske - zemlje iz tabora koji se zalaže za manji budžet. On je predložio rezove od 250 milijardi evra u odnosu na plan Komisije.

„Zaista ljut“

Čini se da je Koština taktika na samitu razočarala obe strane. Njegova strategija okupljanja malih grupa lidera „nije bila najbolja ideja“ jer su vlade oklevale da otkriju svoje crvene linije pred svojim rivalima, rekao je diplomata iz zemlje koja se zalaže za veći budžet.

Odluka o bojkotu kasnijih sastanaka doneta je nakon što je finski premijer Orpo postao „zaista ljut“ zbog Koštinog pristupa tokom jedne sesije, rekao je jedan diplomata EU.

- Članice grupe S7 (samoproglašene "Razumne sedmorke" vlada koje žele manji budžet) prisustvovale su dvema odvojenim sesijama, nakon čega smo zaključili da nas dalje sesije neće približiti rešenju - navela je Austrija u saopštenju.

Nakon samita, Košta je umanjio značaj očiglednog fijaska i rekao da je desetočasovna rasprava sa liderima „bila veoma korisna za utvrđivanje parametara moguće zone dogovora u decembru“.

Do trenutka kada je Košta u ranim jutarnjim satima u petak potvrdio novinarima da lideri „nisu postigli dogovor“, većina njih je već otišla na noćni odmor.

„Nastavićemo da radimo“, rekao je on.