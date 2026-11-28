ŠKOLSKI odbor Osnovne škole "Braća Aksić" u Lipljanu danas će razmatrati zvaničnu inicijativu Crkvenog odbora (CO) Crkve svetih Flore i Lavra u ovom mestu, da ova obrazovna ustanova, posle 62 godine, promeni ime u "Mladen Dena Debeljković" po nekadašnjem ovdašnjem učitelju, svešteniku i etnografu.

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I dok se u obrazloženju CO navodi značaj Debeljkovića u očuvanju kulture, prosvete i duhovnosti ovog kraja, na društvenim mrežama kao i među Srbima koji žive u Lipljanu, čuju se protivljenja ovoj ideji. Samo u četvrtak po podne sakupljeno je oko 200 potpisa protiv ove inicijative.

Vest je zatekla i potomke Milutina i Vidoja Aksića, mladih, obrazovanih antifašista koje su svirepo ubili balisti početkom 1943. Porodica se i pismeno obratila Školskom odboru i Nastavničkom veću.

Uz obrazloženje da osmoletka u Lipljanu više decenija nosi ime po braći Aksić, čije je stradanje još živo u pamćenju Lipljanaca i žitelja okolnih mesta gde su isturena odeljenja ove škole, meštani smatraju da to nije pitanje Crkve. Navode da "sveštenici dolaze i odlaze, menjaju parohiju" dok škola ostaje kao trajno svedočanstvo života Srba u samom srcu Kosova i Metohije, zato i naglašavaju da se o ovom pitanju ne odlučuje bez učešća samih građana. Navode i da njihovo protivljenje nije upereno protiv naše, Srpske crkve, vere ili bilo kog pojedinca.

- Ne želim da umanjujem značaj prote Debeljkovića za naš kraj. I on je podmuklo ubijen 1915. od okupatora, mada se ne zna da li od Bugara ili Albanaca, ali mislim da nije u redu menjati naziv škole koja nosi ime po dvojici braće koju su Albanci, saradnici okupatora, ubili i masakrirali 1943. u razmaku od samo petnaest dana, jednog 14, a drugog 30. januara. Mlađi Milutin, tada još nije bio napunio 18 godina, a stariji Vidoje nije imao ni 20 - kaže za "Novosti" Petar Pera Jakšić (93), nekadašnji direktor i autor monografije o školi.

On podseća da je škola počela sa radom još 1865. i da je Debeljković u njoj bio učitelj više od decenije, pa je rukopoložen u sveštenika.

Bilo 1.500 đaka, a sad 70 U SAMOM Lipljanu pre 1999. živelo je između 5.000 i 6.500 Srba, a danas ih je manje od 400. Uglavnom žive oko crkava Bogorodičinog vavedenja i Svetih Flore i Lavra koje su u istoj porti. I srpskih đaka je sve manje. Matičnu školu "Braća Aksić" računajući i isturena odeljenja u Suvom Dolu, Starom Grackom i Rabovcima trenutno pohađa oko 70 učenika, a nekada ih je prema rečima Petra Jakšića bilo i 1.500.

- Napisao sam knjigu i o Debeljkoviću, koji je sakupljao narodne umotvorine i ostavio obimnu dokumentaciju o istoriji škole - nastavlja Jakšić, dodajući da u Lipljanu ima ulicu i spomenik u crkvenoj porti.

Višedecenijsko ime jedne škole nije puka formalnost na pečatu i tabli, mišljenje je Jelene Perenčević, profesora istorije i predsednika Samostalne sindikalne organizacije:

- Za generacije učenika, nastavnika i roditelja u Lipljanu, Osnovna škola "Braća Aksić" je nit kontinuiteta: mesto učenja prvih slova i zajedničkog odrastanja. Braća Milutin i Vidoje, kao i njihov stariji brat profesor dr Stanoje Aksić bili su ugledni meštani Lipljana čija je sudbina duboko utkana u stradanje naroda ovog kraja tokom i posle Drugog svetskog rata. Zadržavanjem njihovog imena čuva se sećanje na naše ljude koji su platili visoku cenu u teškim istorijskim vremenima. Njihova imena deo su identiteta naše škole. Svaka promena nosi rizik da se prekine veza sa prošlim generacijama koje su ovu školu pohađale i gradile njen ugled.

Foto: Privatna arhiva Milutin i Vidoje Aksić

U pismu koje je porodica Aksić uputila Školskom odboru i Nastavničkom veću navode se neverica i velika tuga zbog ove inicijative i naglašava da njihova zabrinutost nema nikakve veze sa ličnošću i baštinom Debeljkovića, čije su zasluge nedvosmislene.

- Ako predlog bude usvojen, ugasiće se pamćenje na strašnu smrt dvojice golobradih mladića, a pašće zaborav i na hrabrost i žrtvu njihove majke Anke, koja može da se meri samo sa antičkim heroinama. Njoj su, januara 1943. pred kuću doneli mrtve sinove, koje su balisti masakrirali toliko, da ih je prepoznala samo po džemperima koje im je štrikala. Da bi spasla meštane Lipljana od odmazde i streljanja, negirala je da su to njena deca. Generacije Lipljanaca to ne zaboravljaju, na čemu smo im beskrajno zahvalni, a na slobodoljubive, Milutina i Vidoja, koji su položili nevine živote suprotstavljajući se fašizmu i nacizmu, najvećim nemanima svoga doba, uspomenu je čuvalo upravo ime škole "Braća Aksić".

Navodi se još i da je imenom škole ukazana počast ne samo borcima, nego i predratnim najboljim đacima sa Kosova i Metohije, koji su zato postali pitomci čuvene Takovske gimnazije u Gornjem Milanovcu: govorili su francuski, italijanski i nemački, i maštali da će, kada dođe sloboda, nastaviti da studiraju:

- Ovi sinovi solunskog borca, dobrovoljca iz Amerike, Gale Aksića, bili su i primer čestitosti i skromnosti. Ukoliko odlučite da njihovo ime izbrišete, što nije pošlo za rukom ni Albancima, kada su nam krajem prošlog veka otimali Kosovo i Metohiju, to ćemo doživeti kao ponovljenu smrt.