Stanojević: Kad Partizan pozove, zaigra u stomaku! Nisam se smirio, ludost je tu, samo sam zreliji (VIDEO/FOTO)

Srpski trener je po četvrti put preuzeo Partizan.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Uprava crno-belih pronašla je ekspresno rešenje za upražnjenu klupu nakon odlaska Saše Ilića (48), a to je Aleksandar Stanojević (52)! Kako su "Novosti" ekskluzivno najavile, temperamentni stručnjak je postigao dogovor sa upravom kluba i ponovo će voditi "parni valjak", a danas je zvanično promovisan u Humskoj!

Iskusni strateg se sa osmehom na licu obratio predstavnicima medija, otkrio zbog čega je odlučio da se vrati kući i šta će prvo učiniti kako bi podigao ekipu. Rezultatska kriza nikad nije bila veća, što potvrđuje tek deseto mesto na tabeli Superlige i samo 11 osvojenih bodova.

- Čudno mi je da sedim danas ovde, ispred svih vas. Da me je neko pitao pre dva dana da li je to moguće... Nisam ni pomišljao da može da dođe do ovoga. Nerealno je, posle koliko puta, da opet budem tu. Imao sam neke planove, želje, ali kada je stigao telefonski poziv, pojavio se neki čudan osećaj u meni. Zamolio me je sportski direktor Radosav Petrović da samo dođem na razgovor, da popričamo. Da ne patetišem mnogo, kad Partizan zove, menjaju se svi planovi. Sve se to dešavalo u nedelju, rekao sam da ću danas javiti odluku i eto, brzo smo se dogovorili. Teška je situacija, to znam i ne bih bio ovde da je drugačije. Kao trener koji voli izazove, želim da uradim sve što je do mene da pomognem. Poznajem odlično ljude koji su sada u upravi, koji su u sportskom sektoru, ali ovaj klub je iznad svega toga. Svestan sam i situacije, ambijenta, okolnosti... - rekao je Stanojević, a potom otkrio šta će mu biti prvi zadatak:

- Imamo utakmicu već u sredu sa Radničkim u Nišu, odnosno četiri meča do odlaska na reprezentativnu pauzu. Pre svega, da se ostvare četiri pobede, da dobijemo vetar u leđa pred odlazak na reprezentativnu pauzu, pa da onda imamo malo vremena da radimo u miru. Sve ispod toga biće loše.

Iako je prethodnih deset meseci radio u Turskoj, gde je vodio Karagumruk, uspeo je da isprati šta se dešava u Partizanu. I zna šta bi trebalo da se što pre promeni u ekipi.

- Energija, poverenje i taktičke zamisli... Na tome već danas krećemo da radimo. Zato sam insistirao da popodne imamo trening. Malo sam gledao mečeve, poznajem neke igrače, ali sve sam to pratio onako navijački, iz fotelje. Upoznaću ih najbolje na treningu, kroz rad i vreme koje ćemo da provedemo zajedno. Znam da je bilo mnogo problema u odbrani, moraćemo odmah da definišemo neke stvari. Ima tu problema, individualnih grešaka, ali sve je i do samopouzdanja. Radićemo na tome koliko god možemo u ova dva dana, ali i u budućnosti, naravno - naglasio je Stanojević.

Kada je reč o samom kvalitetu igračkog kadra, rođeni Beograđanin je zadovoljan onim što će trenutno imati na raspolaganju.

- Svakom treneru uvek nešto fali. Na prvi pogled sam zadovoljan, ali radićemo na samopouzdanju, poverenju, ali i rešavanju problema oko nediscipline, jer sam čuo da je bilo. Mnogo je teško kada krenu kola nizbrdo, veliki je pritisak u Partizanu. Hvala Bogu, navijači su imali strpljenja, podržavali, to mnogo znači. Moramo da ustanovimo neka pravila, da unesemo pozitivnu energiju, pa korak po korak. Što se tiče kvaliteta, ima ga. Brzina, mladi igrači, veliki potencijal... Profesionalac sam, pre svega, tako da verujte da ne bih došao da ne verujem da ne mogu nešto da napravim. Pozitivan je talas oko kluba u poslednje vreme, svaka promena donese nešto dobro, pa se nadam da ću i ja to uspeti - podvukao je Stanojević.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Iako ima zavidno trenersko iskustvo, koje je sticao radeći i u Kini, Izraelu, Grčkoj, Saudijskoj Arabiji i Turskoj, ne krije da je osećak poseban zbog povratka kući. Oko toga se posavetovao i sa jednim kolegom, koji je takođe miljenik "grobara".

- Radujem se, naravno, ovo je neopisiv osećaj. Jedva čekam da odem na Teleoptik, da počnem da radim, a i prespavaću tamo. Svi iz okruženja su mi rekli da je moj povratak ludost. Pitali su me, šta ćeš da uradiš, što već nisi uradio. Navijači su te voleli, pa kudili... Imao si fenomenalne rezultate, pa loše... I pre tri dana stvarno nisam ni razmišljao o ovome. Kada me Raća pozvao, nisam mogao da verujem. Da ne pričam sada o tome, o grobarstvu, ja sam u ovom klubu od 1988. godine. Tu ludost ne kontrolišete, to se samo desi. Najbolji srpski trener me je pitao da li osećam ono u stomaku. Kad sam rekao da osećam, to je bio odgovor. Marko Nikolić je u pitanju, to je jasno - poručio je Stanojević, pa nastavio:

- Nisam se promenio mnogo, zreliji jesam, ali mirniji nisam. Nepravde je bilo u prošlom periodu, o tome sam otvoreno pričao. Videćemo, ja verujem da svaka promena donosi nešto dobro, da sada ne politizujemo mnogo stvari. Klub mora da ima bolje rezultate da bi nas više poštovali i cenili, a to je moj zadatak.

Mandat Saše Ilića trajao je samo pet meseci, iako je imao punu podršku rukovodstva i navijača. Ipak, popularni Stanoje nije se još čuo sa legendarnim kapitenom, s kojim je imao priliku i da sarađuje.

- Svi znate da moj treći mandat ovde nije bio slavan i zato sam otišao. Nisam bio u stanju tada ni sa kim da pričam, tako da znam kakva je to muka. Saletu je sada najteže, verujte mi i neću ga zvati, jer mu treba mir. Ovih mesec dana ću se i ja isključiti, da se skoncentrišem na posao i ono što je pred nama. Ima vremena, pričaćemo, mi se jako dugo znamo i imamo sjajan odnos. Meni je najiskrenije žao što on nije i dalje ovde, ali eto, ona jedna utakmica protiv Hetafea je sve okrenula na drugu stranu, a moglo je da bude potpuno drugačije. Jedino što mogu da obećam jeste da ću dati celog sebe da popravim situaciju. Svake godine sam bolji trener, iskustvo više donosim iz Turske. Očekujem da će svaki igrač biti 20-30 posto bolji i nadam se da će mi se suditi po rezultatima. Voleo bih da imam podršku, ne kao Ilić, ali kao partizanovac. Makar na početku, a posle kako zaslužim - objasnio je novi-stari trener Partizana.

Na kraju, potvrđeno je da će biti određenih promena i u stručnom štabu.

- Prvi pomoćnik biće Aleksandar Gicov, dolazi iz Bugarske, ali ima austrijsku Profi licencu i vodio je samostalno nekoliko timova. Tu je i Miloš Podunavac, koji je već bio ovde sa mnom i kondicioni trener Bojan Stamatović. Videćemo još danas, što se mene tiče, svako iz Saletovog okruženja je dobrodošao u mom stručnom štabu - zaključio je Stanojević.