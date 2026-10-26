Navijači Junajteda rekli svoje: Dali podršku Keriku, pa izviždali igrače! (VIDEO)

Junajted prolazi kroz veoma težak period, ali navijači su jasno stavili do znanja koga krive za to.

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Mančester je za vikend doživeo još jedan težak poraz u Premijer ligi, Bornmut ga je rutinski savladao sa 3:0 na "Old trafordu" i tako produžio agoniju crvenih đavola koji ne znaju za trijumf na osam vezanih utakmica u svim takmičenjima.

Zbog toga su priče oko smene Kerika sve glasnije, licitiraju se naslednici, deluje da je izgubio svlačionicu i čini se da mu je kraj blizu.

Ipak, ako pitate navijače koji su bili na "Old trafordu", oni se ne slažu sa time.

Dosta im je prečestih smena menadžera i krivljenja istih za slabe rezultate, pa su nakon susreta skandirali ime Majkla Kerika dok je izlazio sa terena, a nakon toga su izviždali igrače koju su posle njega krenuli ka tunelu.

Jasno su im stavili do znanja da njih krive za slabe rezultate, a usput su ih podsetili ko je i šta je Majkl Kerik u Mančesteru i da su stali na stranu svoje legende u ovoj situaciji.

WOW THIS IS MENTAL United fans all singing and supporting Carrick and as soon as he goes down the tunnel everyone boos the players😳 https://t.co/UrUIMYzckV — Now Football (@Nowfootball) October 25, 2026

Takođe, na udaru navijača već duže vreme je i uprava, posebno nakon poteza preko leta i škrtost uprave Junajteda da finansijski podrži dolaske Mateuša Fernandeša i Eliota Andersona sa kojima su se povezivali tokom letnjeg prelaznog roka.

Mančester nema tim za najviše rezultate, jednostavno kvalitet fudbalera koje Kerik ima na raspolaganju je tanak za Premijer ligu i Ligu šampiona, nisu se dobro spremili na "Old trafordu" za novu sezonu i sada sve to dolazi na naplatu.

Naravno i Kerik je kriv za ovo, krivica se ne skida sa njega, ali navijači su ovim potezom dali do znanja da razumeju da on nije jedini problem i da nešto pod hitno mora da se promeni u klubu koji godinama već ne liči na velikana koji je bio pod Ser Aleksom Ferugsonom.