Navijači Junajteda rekli svoje: Dali podršku Keriku, pa izviždali igrače! (VIDEO)
Junajted prolazi kroz veoma težak period, ali navijači su jasno stavili do znanja koga krive za to.
Mančester je za vikend doživeo još jedan težak poraz u Premijer ligi, Bornmut ga je rutinski savladao sa 3:0 na "Old trafordu" i tako produžio agoniju crvenih đavola koji ne znaju za trijumf na osam vezanih utakmica u svim takmičenjima.
Zbog toga su priče oko smene Kerika sve glasnije, licitiraju se naslednici, deluje da je izgubio svlačionicu i čini se da mu je kraj blizu.
Ipak, ako pitate navijače koji su bili na "Old trafordu", oni se ne slažu sa time.
Dosta im je prečestih smena menadžera i krivljenja istih za slabe rezultate, pa su nakon susreta skandirali ime Majkla Kerika dok je izlazio sa terena, a nakon toga su izviždali igrače koju su posle njega krenuli ka tunelu.
Jasno su im stavili do znanja da njih krive za slabe rezultate, a usput su ih podsetili ko je i šta je Majkl Kerik u Mančesteru i da su stali na stranu svoje legende u ovoj situaciji.
Takođe, na udaru navijača već duže vreme je i uprava, posebno nakon poteza preko leta i škrtost uprave Junajteda da finansijski podrži dolaske Mateuša Fernandeša i Eliota Andersona sa kojima su se povezivali tokom letnjeg prelaznog roka.
Mančester nema tim za najviše rezultate, jednostavno kvalitet fudbalera koje Kerik ima na raspolaganju je tanak za Premijer ligu i Ligu šampiona, nisu se dobro spremili na "Old trafordu" za novu sezonu i sada sve to dolazi na naplatu.
Naravno i Kerik je kriv za ovo, krivica se ne skida sa njega, ali navijači su ovim potezom dali do znanja da razumeju da on nije jedini problem i da nešto pod hitno mora da se promeni u klubu koji godinama već ne liči na velikana koji je bio pod Ser Aleksom Ferugsonom.
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