Muke za Barselonu! Katalonci ostali bez važnog igrača, ali postavili rekord u El Klasiku!

Čeka ga višenedeljna pauza.

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Fudbaler Barselone Ćavi Espart pauziraće sedam nedelja zbog povrede skočnog zgloba desne noge, saopštio je šampion Španije.

Ćavi Espart se povredio u nedeljnom porazu Barselone na Nou Kampu od Reala (1:2) u najvećem derbiju La lige.

"Testovi su potvrdili da je Ćavi Espart zadobio povredu u desnom skočnom zglobu kao posledicu traumatskog sudara sa protivničkim igračem tokom utakmice protiv Reala. Procenjeno vreme oporavka je približno sedam nedelja", stoji u objavi Barselone.

Povreda Esparta je novi udarac za Barselonu jer su van stroja i Dani Olmo, Andreas Kristensen, Žil Kunde i Erik Garsija.

S druge strane, Katalonci imaju razlog za zadovoljstvo, jer su posle meča sa Realom inkasirali više od 19.000.000 evra!

Prema podacima koje je objavio Mundo Deportivo, Barsa je od prodaje ulaznica za okršaj sa madridskim velikanom inkasirala čak 19.105.768 evropskih movčanica.

Time je oboren dosadašnji rekord od 16.465.731 evra, postavljen 10. maja, a razlika iznosi oko 2,64 miliona evra, odnosno približno 16 odsto.

Veće cene ulaznica, uz proširenje kapaciteta VIP mesta na drugom nivou stadiona, značajno su podigli zaradu od jednog od najvećih sportskih događaja u klupskom kalendaru. El Klasiko je tako još jednom pokazao da za Barselonu predstavlja mnogo više od fudbalske utakmice, to je i jedan od najvažnijih izvora prihoda.

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