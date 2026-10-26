Murinjo u elementu nakon trijumfa u El Klasiku: "Slavilo smo sasvim zasluženo, cilj je da osvajamo trofeje"

Real Madrid je upisao važnu pobedu u El Klasiku, savladavši Barselonu rezultatom 2:1. U centru pažnje našao se Kilijan Mbape, koji je sa dva pogotka predvodio madridski tim do značajnog trijumfa.

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Nakon utakmice, trener Reala Žoze Murinjo osvrnuo se na učinak svojih igrača i istakao da njegov tim nije došao do pobede pukom srećom, već zahvaljujući kvalitetnoj igri i zasluženom rezultatu.

- Postoje različiti načini da se stigne do pobede, nekada uz malo sreće, a nekada uz oslanjanje isključivo na odbranu. Mi smo, međutim, slavili potpuno mirno i sasvim zasluženo. Igrali smo na najtežem gostovanju, protiv najkvalitetnijeg rivala - rekao je portugalski stručnjak.

Murinjo se potom osvrnuo i na značaj osvojenih bodova u borbi za vrh tabele. Prema njegovim rečima, ishod ovog susreta mogao je značajno da utiče na položaj Reala, pa je pobeda protiv velikog rivala dobila dodatnu težinu.

- Posle ove utakmice mogli smo da budemo u potpuno drugačijoj situaciji kada je reč o bodovnoj razlici. Veći zaostatak predstavljao bi ozbiljan psihološki teret, ali ovaj trijumf menja okolnosti. Ipak, ambicije Real Madrida ne završavaju se pobedom na Kamp Nou. Naš cilj nije samo da dobijamo pojedinačne utakmice, već da osvajamo trofeje - poručio je Murinjo.

Na kraju je pohvalio ekipu, naglasivši da najveće zasluge za ostvareni rezultat pripadaju fudbalerima koji su izneli teret utakmice. Posebno priznanje uputio je golmanu Luninu, ističući njegov doprinos važnom trijumfu madridskog kluba.