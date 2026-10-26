SLANI ROLAT: Ukusno predjelo oje osvaja na prvi zalogaj
Slani rolat od palačinki odlična je ideja za svečanu trpezu, porodična okupljanja, slave i razne proslave. Kremasti fil od sremskog sira i majoneza, uz dodatak suvog mesa i prepečenog susama, daje ovom rolatu poseban ukus kome je teško odoleti.
Sastojci
- 150 gr sremskog sira
- 50 gr majoneza
- 50 gr suvog mesa
- 2 kašike prženog susama
- 3 pripremljene palačinke
Priprema
U činiji sjedinite sremski sir i majonez, pa dodajte sitno iseckano suvo meso i dve kašike prethodno proprženog susama. Sve dobro promešajte kako biste dobili ujednačen i kremast fil.
Prvu palačinku premažite pripremljenim filom. Preko nje postavite drugu palačinku tako da se delimično preklapaju, pa i nju premažite filom. Zatim dodajte treću palačinku, premažite je preostalim filom i pažljivo sve uvijte u rolat.
Pripremljeni rolat umotajte u prozirnu foliju i ostavite u frižideru da se dobro ohladi i stegne. Pre serviranja isecite ga na lepe kolutove i poređajte na tanjir za posluživanje.
Prijatno!
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