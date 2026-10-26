Peciva i pite

SLANI ROLAT: Ukusno predjelo oje osvaja na prvi zalogaj

Milena Tomasevic

26. 10. 2026. u 07:00

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Slani rolat od palačinki odlična je ideja za svečanu trpezu, porodična okupljanja, slave i razne proslave. Kremasti fil od sremskog sira i majoneza, uz dodatak suvog mesa i prepečenog susama, daje ovom rolatu poseban ukus kome je teško odoleti.

СЛАНИ РОЛАТ: Укусно предјело оје осваја на први залогај

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 150 gr sremskog sira
  • 50 gr majoneza
  • 50 gr suvog mesa
  • 2 kašike prženog susama
  • 3 pripremljene palačinke

Priprema

U činiji sjedinite sremski sir i majonez, pa dodajte sitno iseckano suvo meso i dve kašike prethodno proprženog susama. Sve dobro promešajte kako biste dobili ujednačen i kremast fil.

Prvu palačinku premažite pripremljenim filom. Preko nje postavite drugu palačinku tako da se delimično preklapaju, pa i nju premažite filom. Zatim dodajte treću palačinku, premažite je preostalim filom i pažljivo sve uvijte u rolat.

Pripremljeni rolat umotajte u prozirnu foliju i ostavite u frižideru da se dobro ohladi i stegne. Pre serviranja isecite ga na lepe kolutove i poređajte na tanjir za posluživanje.

Prijatno! 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

TAJLANDSKE ĆUFTICE: Sa pirinčem iz jednog lonca
Ručak dana

0 1

TAJLANDSKE ĆUFTICE: Sa pirinčem iz jednog lonca

Ovo je jedno od onih jela koje osvaja već na prvi zalogaj! Sočne ćuftice, mirisni pirinač i bogat, kremast sos sa ukusom tajlandskog crvenog karija čine savršen spoj za ručak ili večeru. Sve se priprema u jednom loncu, bez mnogo posuđa i komplikovanih koraka.

25. 10. 2026. u 22:00

Politika
Tenis
Fudbal