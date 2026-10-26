SLANI ROLAT: Ukusno predjelo oje osvaja na prvi zalogaj

Slani rolat od palačinki odlična je ideja za svečanu trpezu, porodična okupljanja, slave i razne proslave. Kremasti fil od sremskog sira i majoneza, uz dodatak suvog mesa i prepečenog susama, daje ovom rolatu poseban ukus kome je teško odoleti.

FOTO: Novosti

Sastojci

150 gr sremskog sira

50 gr majoneza

50 gr suvog mesa

2 kašike prženog susama

3 pripremljene palačinke

Priprema

U činiji sjedinite sremski sir i majonez, pa dodajte sitno iseckano suvo meso i dve kašike prethodno proprženog susama. Sve dobro promešajte kako biste dobili ujednačen i kremast fil.

Prvu palačinku premažite pripremljenim filom. Preko nje postavite drugu palačinku tako da se delimično preklapaju, pa i nju premažite filom. Zatim dodajte treću palačinku, premažite je preostalim filom i pažljivo sve uvijte u rolat.

Pripremljeni rolat umotajte u prozirnu foliju i ostavite u frižideru da se dobro ohladi i stegne. Pre serviranja isecite ga na lepe kolutove i poređajte na tanjir za posluživanje.

Prijatno!