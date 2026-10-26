Koloko otkrio na čiji je nagovor stigao u Zvezdu! "Zbog toga sam i došao"!

Očekuje se da debituje već protiv Makabija u utorak.

FOTO TANJUG/ JDARANKA ILIĆ

Došao je na Mali Kalemegdan kao veliko pojačanje Kristijan Koloko. Sa zavidnim iskustvom u NBA ligi, predstavljaće ogromno osveženje za tim Ibona Navara.

Kamerunski centar je na prvom pojavljivanju pred medijima, otkrio svoja iskustva i impresije po dolasku na Mali Kalemegdan.

- Razgovarao sam sa trenerom. Poznajem istoriju kluba, a imam i neke prijatelje koji su ranije igrali ovde. Pričao sam sa njima i govorili su mi koliko navijači vole ovaj tim, kakav je grad i koliko ljudi ovde vole košarku. Sve je to uticalo na moju odluku, zajedno sa razgovorom sa trenerom. Dopada mi se i način na koji ekipa igra - rekao je Koloko.

Nije želeo da precizira detalje razgovora sa trenerom, međutim, svestan je koju će ulogu imati u ekipi.

- Objasnio mi je šta očekuje od mene. Znam šta mogu da donesem ovoj ekipi, a on mi je rekao šta im je potrebno. Dopalo mi se ono što sam čuo. Ne mogu da otkrivam detalje tog razgovora. To ostaje između nas dvojice. Ali znate šta mogu da donesem ekipi. Zaštitu obruča, skokove i sve što ide uz to. Zbog toga sam i došao.

FOTO TANJUG/ JDARANKA ILIĆ

Osvrnuo se i na razgovor sa Kvinsijem Milerom, nekadašnjim miljenikom "delija":

- Ne znam da li znate Kvinsija Milera. On je igrao ovde pre dosta vremena. On mi je kao stariji brat, tako da sam malo razgovarao sa njim o svemu tome. Poznajem i neke druge momke. Ne znam da li znate Karla Matkovića. On nije igrao u Zvezdi, ali poznaje sredinu, pa sam i sa njim razgovarao. Rekao mi je samo lepe stvari o gradu i ljudima koji ovde žive.

Neće morati da se upoznaje sa načinom Zvezdine igre, pošto je pratio Beograđane još dok je bio u Sjedinjenim Američkim Državama pratio. Naročito u mečevima sa Asvelom i Parizom.

- Jesam, gledao sam pomalo. Pratio sam i poslednjih pet utakmica Zvezde, još dok sam bio u Americi. Kada sam počeo da razgovaram sa trenerom, počeo sam i više da gledam utakmice. Gledao sam mečeve protiv Asvela i Pariza. Želeo sam da vidim kakva je atmosfera i koliko se košarka ovde razlikuje od NBA lige.

FOTO TANJUG/ JDARANKA ILIĆ

Nije mu trebalo dugo da shvati koja je razlika između NBA i evropske košarke.

- Rekao bih da je ovde svaki posed važan. Baš svaki posed. Igra je intenzivnija i mislim da je to velika razlika. Tu je i pravilo o tri sekunde u odbrani. U NBA ligi ima nešto više prostora, dok ovde zaista morate dobro da čitate situacije na terenu i donosite prave odluke.

Prioritet mu je da doprinese rezultatima ekipe kroz odbranu, skok i energiju.

- Mogu da očekuju nekoga ko će izaći na teren i igrati čvrsto, ko će dati sve što ima. Nije mi važno koliko ću poena postići. Samo želim da ekipa pobedi. Zato ću raditi sve što je potrebno da dođemo do pobede. Blokiraću šuteve, hvatati lopte, boriti se za skokove u napadu, zakucavati... Šta god bude potrebno da pobedimo, to ću raditi. Samo želim da pobeđujemo.

Ambicije su jasne:

- Moj cilj je da pobedimo na svakoj utakmici. Da na svaki meč izađemo sa namerom da pobedimo. Naravno, nećemo dobiti baš svaku utakmicu, ali želim da svaki put pružimo sve što imamo i da budemo ekipa koja je poznata po tome što igra čvrsto i daje maksimum na svakom meču. To je cilj. Videćemo dokle će nas to odvesti, ali želimo da pobedimo svaki put kada izađemo na teren. - konstatovao je Kristijan Koloko.

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