"Nešto mora da se promeni": Hari Megvajer svestan lošeg stanja u Junajtedu
MANČESTER junajted igra veoma loše ove sezone. Povodom svega oglasio se štoper "crvenih đavola", Hari Megvajer.
Bornmut je ubedljivo savladao tim sa "Old Traforda" (3:0), a štoper je istakao da takvom igrom ekipa nije zaslužila ni bod.
- Nije bilo dovoljno dobro. Ako prvi primiš gol u Premijer ligi, uvek je teško da se posle vratiš. A onda smo napravili grešku i kod drugog gola. Nismo igrali dovoljno dobro. Nismo zaslužili ništa iz ove utakmice - rekao je Megvajer.
On smatra da je svaki igrač treba da pođe prvo od sebe, kako bi tim izašao iz krize.
- Trenutno nam ne ide i sve se nekako ne uklapa. Rezultati nisu bili dovoljno dobri. Pred nama je duga sezona. Moramo nešto da pronađemo. Moraš da preispitaš samog sebe, da se pogledaš u ogledalo i zapitaš šta možeš da pružiš timu. Ako igrači to urade, izvući ćemo se iz ovog teškog perioda. Moramo da preuzmemo odgovornost i budemo odgovorni. Ovo je ogroman klub za koji se igra i moraš svima da dokažeš zašto nosiš ovaj dres. Majkl nam je prošle sezone okrenuo sezonu na glavačke. Igrali smo odličan fudbal i pobeđivali. Ali ove sezone nismo pobedili u dovoljno utakmica.
Svestan je da nešto mora da se promeni.
- Znamo da ovo nije dovoljno dobro. Želimo da budemo bolji i da ostvarimo bolje rezultate za navijače. Nešto mora da se promeni - zaključio je Megvajer.
Mančester junajted posle osam utakmica u Premijer ligi zauzima 16. mesto na tabeli sa sedam bodova.
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