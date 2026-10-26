Novi obrt u životu slavnog tenisera: Nastavlja se drama sa suprugom 31 godinu mlađom od njega

Mesecima unazad su privlačili pažnju javnosti

Foto: Instagram/ioana._nastase

Legendarni rumunski teniser Ilije Nastase (80) i njegova supruga Joana (49) ponovo su u žiži javnosti zbog bračne drame koja mesecima puni stupce rumunske štampe. Iako je delovalo da je njihovom braku definitivno došao kraj, usledio je neočekivani preokret.

Kako prenose rumunski mediji, Joana Nastase je po svemu sudeći povukla zahtev za razvod braka, koji je pred sudom u Konstanci podnela čak treći put. Iako su se supružnici pojavili na ročištu 15. oktobra, slučaj nije okončan, a novo ročište i odluka suda zakazani su za 30. oktobar.

Prema najnovijim informacijama, 31 godinu mlađa preduzetnica navodno je odlučila da pruži još jednu šansu slavnom asu. Ovim povodom oglasio se i nekadašnji prvi teniser sveta, istakavši da emocije među njima i dalje postoje, uprkos čestim turbulencijama.

– Mnogo mi je stalo do nje, a znam da je stalo i njoj do mene. To što je situacija trenutno ovakva, ne znači da moramo da pričamo o osećanjima po medijima. Kako da nemaš emocije prema nekome sa kim si proveo osam godina? – izjavio je Nastase.

Čuveni „Nasti“, poznat po svom temperamentu kako na terenu tako i van njega, stao je u odbranu svoje supruge:

– Ona je dobra osoba, nemam šta da joj zamerim. To što se posvađamo – to su naši problemi. Mislim da u svakom paru ima takvih stvari. Ne znam za savršen par, nikada nisam čuo za takav – bio je iskren slavni Rumun.

Ipak, teniska legenda naglašava da je spreman na svaki ishod ove sage:

– Sada želim da zatvorim ovo poglavlje i krenem dalje. Ako se pomirimo, pomirili smo se. Ako se razvedemo, razvešćemo se. Život ide dalje, zar ne? – zaključio je Nastase.