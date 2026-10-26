ČELNICI EVROPSKE UNIJE I LIDERI IZ REGIONA ZADOVOLJNI ZBOG TRIJUMFA SL: Prve čestitke iz Brisela, telefonirao Mađar
PRVE čestitke "Studentskoj listi" na ostvarenoj izbornoj pobedi na vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji stigle su iz regiona i Evrope. Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen i predsednik Evropskog saveta Antonio Košta poručili su da su spremni da podrže reforme vladavine prava, medijske slobode i borbu protiv korupcije i snažnih demokratskih institucija, kako bi se unapredila budućnost Srbije u EU.
Evropska komesarka za proširenje Marta Kos je uz čestitke poručila i da "za Srbiju može da počne novo poglavlje". Navela je da su vrata EU otvorena:
- Srbija je digla svoj glas. Nakon skoro dve godine protesta za demokratiju, vladavinu prava i borbu protiv korupcije, građani Srbije su izašli na izbore u istorijskom broju.
Premijer Mađarske Peter Mađar rekao je da se čuo telefonom sa liderima SL i da ih je "uverio ih u podršku Mađarske":
- Bilo mi je veoma drago kada sam čuo koliko im je snage naša pobeda u aprilu pružila tokom ove teške borbe.
Predsednik SNSD Milorad Dodik čestitao je "Studentskoj listi" na ostvarenim rezultatima i poručio da su građani Srbije i svi politički akteri "još jednom demonstrirali demokratski karakter jednog od najstarijih državotvornih naroda u Evropi". On je posebno zahvalio Vučiću na saradnji i razumevanju koje je godinama pokazivao prema RS. Predsednik Vlade Srpske Savo Minić poželeo je "Studentskoj listi" uspeh u preuzimanju odgovornosti za budućnost Srbije. Srpski član Predsedništva BiH Željka Cvijanović poželela je da Srbija nastavi da se kreće putem razvoja i prosperiteta.
Crnogorski premijer Milojko Spajić je poručio da je pred Srbijom i Crnom Gorom novo poglavlje u međunarodnim odnosima, "utemeljeno na uvažavanju i otvorenom dijalogu".
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