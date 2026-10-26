MILOŠ Jovanović podnosi ostavku na mesto predsednika Novog DSS-a, prenosi NIN.

Foto: Printskrin/ X/nista od saradnje

Kako se dodaje, Jovanović je u odgovoru za taj medij naveo da se povlači sa javne scene.

- Hvala Vam, ali ja se povlačim sa javne scene. Nemam ništa novo da kažem, a i mislim da sam dovoljno govorio svih ovih prethodnih godina - naveo je on u poruci.

Lista "Autentična desnica", čiji je Jovanović bio nosilac, nije uspela na parlamentarnim izborima da uđe u novi saziv Narodne skupštine.

Jovanović je na konferenciji za novinare u nedelju rekao da je ta lista, prema tadašnjem uzorku, osvojila oko 1,5 odsto glasova i preuzeo odgovornost za loš rezultat.

- Sada ćemo polako da se vraćamo u politiku, u politička opredeljenja, nezavisno od našeg rezultata koji je krajnje loš i za koji u potpunosti snosimo odgovornost - kazao je Jovanović i čestitao Studentskoj listi na pobedi.