Miloš Jovanović podnosi ostavku na mesto predsednika Novog DSS-a
MILOŠ Jovanović podnosi ostavku na mesto predsednika Novog DSS-a, prenosi NIN.
Kako se dodaje, Jovanović je u odgovoru za taj medij naveo da se povlači sa javne scene.
- Hvala Vam, ali ja se povlačim sa javne scene. Nemam ništa novo da kažem, a i mislim da sam dovoljno govorio svih ovih prethodnih godina - naveo je on u poruci.
Lista "Autentična desnica", čiji je Jovanović bio nosilac, nije uspela na parlamentarnim izborima da uđe u novi saziv Narodne skupštine.
Jovanović je na konferenciji za novinare u nedelju rekao da je ta lista, prema tadašnjem uzorku, osvojila oko 1,5 odsto glasova i preuzeo odgovornost za loš rezultat.
- Sada ćemo polako da se vraćamo u politiku, u politička opredeljenja, nezavisno od našeg rezultata koji je krajnje loš i za koji u potpunosti snosimo odgovornost - kazao je Jovanović i čestitao Studentskoj listi na pobedi.
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