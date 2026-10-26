Politika

„VUČIĆEV PAD JE DOBRA VEST ZA HRVATSKU“ Hrvatski političari i mediji slave izborni ishod u Srbiji!

В.Н.

26. 10. 2026. u 14:13

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„VUČIĆEV pad je jako dobra vest za Hrvatsku” – jedan je od naslova koji su se danas pojavili na hrvatskom portalu Indeks, gde su vesti o porazu liste Aleksandra Vučića na parlamentarnim izborima u Srbiji zauzele gotovo celu listu najčitanijih tekstova.

„ВУЧИЋЕВ ПАД ЈЕ ДОБРА ВЕСТ ЗА ХРВАТСКУ“ Хрватски политичари и медији славе изборни исход у Србији!

FOTO: Printskrin/IndeksHR

Na vrhu liste nalazi se vest o proglašenju pobede Studentske liste i Vučićevom priznanju poraza, a među najčitanijim tekstovima su i reakcije iz Kremlja, izveštaji o dešavanjima na beogradskim ulicama i analize o tome šta izborni rezultat znači za Srbiju i region.

Veliku pažnju izborima u Srbiji posvetili su i drugi hrvatski mediji, koji su pratili Vučićevo obraćanje, slavlje pristalica Studentske liste i prve reakcije političara. 

Hrvatski premijer Andrej Plenković već je čestitao pobedu nosiocu Studentske liste Iliji Srdanoviću, sa kojim je, kako je saopštio, razgovarao telefonom.

- Želimo im uspeh - poručio je Plenković, dodajući da očekuje bolje odnose Hrvatske i Srbije. 

Čestitkama se pridružio i predsednik opozicione Socijaldemokratske partije Siniša Hajdaš Dončić, koji je ocenio da izborni rezultat otvara mogućnost za novo poglavlje u odnosima dve zemlje.

I stranka Možemo pozdravila je pobedu Studentske liste, nazvavši je velikom demokratskom pobedom, uz poruku da smena vlasti predstavlja tek prvi korak.

Predsednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac takođe je čestitao pobednicima i poželeo Srbiji mirnu političku tranziciju. Izrazio je uverenje da bi poboljšanje odnosa Srbije sa susedima moglo pozitivno da utiče i na položaj Srba u Hrvatskoj. 

Podršku blokaderima u Srbiji hrvatski mediji su pratili i tokom predizborne kampanje, a Hrvati su se utrkivali ko će jače da se meša u izborni proces u Srbiji.

FOTO: Printskrin/IndeksHR

(Politika onlajn)

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Vučić sa suprugom obavio građansku dužnost i glasao

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