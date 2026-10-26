"On je pravi čovek za nas!" Raća Petrović o dolasku Stanojevića u Partizan (VIDEO)

Partizan je promovisao Aleksandra Stanojevića kao novog/starog trenera crno-belih. Sportski direktor "parnog valjka" Radosav Raća Petrović govorio je o Stanojeviću.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Petrović je prvo izrazio saučešće porodici preminulog Darka Božovića, bivšeg golmana Partizana.

- Bio je sjajan čovek i saigrač. Neka mu je večna slava. Saosećamo se sa njegovom porodicom.

Stanojević dolazi kao zamena za Sašu Ilića, s kojim su crno-beli osvojili svega 11 bodova u Superligi Srbije.

- Sporazumno smo se rastali sa Sašom Ilićem. Želim da se zahvalim Saletu za sve što je uradio za klub kao igrač i trener. Došao je u klub u specifičnom trenutku, veoma teškom… Nije postavljao pitanje. On je jedan od razloga zašto sam se vratio. Najveća zahvalnost Saletu. U ime svih nas želim mu mnogo sreće u karijeri i da izrazim želju da se jednog dana vrati u Partizan da završi ono što je započeo. Ovo je njegova kuća više nego bilo čija. Znate u kakvoj smo situaciji, gde se nalazimo na tabeli”, istakao je funkcioner crno-belih, pa zatim nastavio u istom ritmu:

- Zbog toga moram da se zahvalim Saletu Stanojeviću što je prepoznao trenutak i prihvatio da se vrati, da nam pomogne da se pre svega rezultatski stabilizujemo. Zašto Sale Stanojević? Mislim da ne treba posebno pričati. Bio mi je trener, svi dobro znamo šta može da nam donese kao klubu. Ne znam šta da kažem što već ne znate. Siguran sam da je on pravo rešenje.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Ističe da su dogovori o uslovima trajali svega dva minuta.

- Nije postavljao nikakve uslove. Nismo imali mnogo vremena. Bila nam je potrebna brza reakcija. O uslovima smo pričali dva minuta. Naravno, on i stručni štab imaju ugovore, ali to ga je najmanje zanimalo. Odmah smo prešli na temu o igračkom kadru. Akcenat je bio na sportu i današnjem danu, čak i prvoj utakmici.

Nastavio je u istom ritmu…

- Kada sam ga pozvao rekao mi je da nam je potreban neko nov, sveža krv… Mi smo želeli nekoga ko može da nas pokrene. Preživeli smo istu situaciju zajednu, on kao trener, ja igrač. Bili smo drugi, a onda je došao, doneo nam titulu i uveo nas u Ligu šampiona.