GLASANJE U PARIZU: Kako je glasala dijaspora
Veliko interesovanje za parlamentarne izbore u Srbiji vladalo je u našoj dijaspori.
U Parizu je, tako, na spisak bilo upisano čak 2.588 ljudi. Čekalo se u dugom redu satima, dok su prolaznici i turisti sa znatiželjom posmatrali šta se to događa u neposrednoj blizini Bobura.
U jednom trenutku propuštane su trudnice i stariji ljudi, ali i njih je bilo u tom broju da su morali i oni da pričekaju izvesno vreme.
Glasačko pravo ostvarilo je 2.043 birača, a tri listića su bila nevažeća. Od onih koji su glasali, 226 je dalo glas Srpskoj naprednoj stranci, dok je Studentska lista ostvarila 1.772 glasa. Evropska Srbija dobila je poverenje trinaestoro, Autentična desnica je osvojila 11 glasova, osmoro je bilo za SPS, troje za Rusku stranku, po dvoje za Rasima Ljajića, Bogoljuba Karića i listu Majka Srbija – Gruda, dok je Čuvarima Sandžaka dat 1 glas.
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