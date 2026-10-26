DERBI METALCU: Šesta prvenstvena pobeda kraljevačkih rukometaša

Rukometaši kraljevačkog Metalca savladali su ekipu Potisje Pleteks iz Ade rezultatom 33:31 (17:16), u derbiju osmog kola Super B lige, zabeleživši i šesi prvenstveni trijumf.

ZK SBRL (arhiva)

Najefikasniji u pobedničkom sastavu bili su Milan Matović sa osam i Milan Đukić sa sedam golova, dok su se kod gostiju istakli Dušan Mirić sa 11 i Stanislav Momić sa deset pogodaka.

U narednom, 9. kolu, Kraljevčani će gostvati Rudaru u Kostolcu, dk će Potisje Pleteks ugostiti Dinamo iz Pančeva.