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DERBI METALCU: Šesta prvenstvena pobeda kraljevačkih rukometaša

Goran Ćirović

26. 10. 2026. u 11:25

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Rukometaši kraljevačkog Metalca savladali su ekipu Potisje Pleteks iz Ade rezultatom 33:31 (17:16), u derbiju osmog kola Super B lige, zabeleživši i šesi prvenstveni trijumf.

ДЕРБИ МЕТАЛЦУ: Шеста првенствена победа краљевачких рукометаша

ZK SBRL (arhiva)

Najefikasniji u pobedničkom sastavu bili su Milan Matović sa osam i Milan Đukić sa sedam golova, dok su se kod gostiju istakli Dušan Mirić sa 11 i Stanislav Momić sa deset pogodaka.

U narednom, 9. kolu, Kraljevčani će gostvati Rudaru u Kostolcu, dk će Potisje Pleteks ugostiti Dinamo iz Pančeva.

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